22 июля. Mossovetinfo.ru – Осенью правительство примет решение о возможно продлении льготной ипотеки, сообщил в ходе выступления в Госдуме премьер-министр России Михаил Мишустин.
По словам премьер-министра, льготная ипотека под 6,5% оказалась очень востребована, в связи с этим встал вопрос о том, чтобы продлить программу, изначально рассчитанную до 1 ноября 2020 года.
Программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена в середине апреля по предложению президента России Владимира Путина В рамках данной программы гражданам предоставляют льготную ипотеку на покупку жилья комфорт-класса под 6,5 % годовых по цене до 3 миллионов рублей в регионах и до 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге. Программа была рассчитана до 1 ноября 2020 года.
23 июня в ходе обращения к россиянам Путин предложил расширить программу льготной ипотеки на жилье стоимостью от 6 миллионов рублей в регионах до 12 миллионов рублей в Москве и Санкт Петербурге. 29 июня Мишустин подписал постановление правительства о расширении программы льготной ипотеки.
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