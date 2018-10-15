15 октября. Mossovetinfo.ru – Правительство России упростило выдачу льготных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках Программы льготного кредитования, соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте Кабмина.



Правительство приняло решение направить дополнительные средства на выплату субсидий банкам, выдающим кредиты субъектам МСП по льготной ставке не более 6,5% годовых. Данные виды кредитов очень востребованы, с начала года до 1 августа с субъектами МСП было заключено 933 льготных кредитных договора на общую сумму 45,4 миллиарда рублей. На возмещение недополученных доходов банкам в бюджете было заложено 635,5 миллиона рублей. Правительство решило увеличить эту сумму на 805,3 миллиона рубле. Средства будут выделены из резервного фонда Кабмина.



Кроме того, с 1 миллиарда до 400 миллионов рублей снижена максимальная сумма льготного кредита на инвестиционные цели. При этом суммарный объем инвестиционных кредитов одному заемщику по-прежнему составляет 1 миллиард рублей. Снижение максимальной суммы льготного инвестиционного кредита позволит кредитовать большее количество субъектов МСП.



Кроме того, постановление устанавливает квоту для банков, задействованных в Программе льготного кредитования: не менее 10% от общей суммы кредитов, выданных в рамках программы, должны выдаваться микропредприятиям.