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Власть
30.05.2023, 12:11
Прокуратура Москвы предостерегает об ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации об атаках в регионе
30 мая — Mossovetinfo.ru — Прокуратура Москвы предостерегает об ответственности за публичное распространение завед...
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Власть
25.05.2023, 12:31
Признать геноцидом действия гитлеровцев в Подмосковье попросила прокуратура
25 мая — Mossovetinfo.ru — Признать геноцидом народов СССР во время Великой Отечественной войны преступления гитлер...
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Власть
23.05.2023, 09:30
Комитет Госдумы одобрил штрафы до 200 тыс. рублей владельцам за укусы собак
23 мая — Mossovetinfo.ru — Ожидается, что 23 мая в Госдуме во втором чтении состоится обсуждение статьи 8.52 об ответств...