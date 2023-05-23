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Власть     30.05.2023 12:11

Прокуратура Москвы предостерегает об ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации об атаках в регионе

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Теги:  прокуратура  предостережение  информация  происшествия  расследования. прокуратура  контроль  Новая Москва  Ленинский проспект  Красногорск  Одинцово 

30 мая — Mossovetinfo.ru — Прокуратура Москвы предостерегает об ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации ( об атаках в регионе - ред.), — сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

"В сети Интернет, в том числе в социальных сетях, выявлены публикации, содержащие недостоверные сведения об обстоятельствах происшествий в столице.

Прокуратура Москвы предостерегает, что за публичное распространение под видом достоверной заведомо ложной общественно значимой информации, в том числе об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В этой связи рекомендуем представителям СМИ и блогосферы воздержаться от распространения недостоверной информации, в том числе о происшествиях в Москве, при подготовке сообщений и заявлений просим руководствоваться официальными источниками информации либо обращаться в соответствующие ведомства за получением официальных комментариев", — говорится в сообщении прокуратуры столицы.

Прокуратуры Москвы и Московской области по поручению Генпрокурора России Игоря Краснова контролируют расследование обстоятельств происшествий утром 30 мая в жилых домах и на территории региона.

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Теги: 
прокуратура  предостережение  информация  происшествия  расследования. прокуратура  контроль  Новая Москва  Ленинский проспект  Красногорск  Одинцово 

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