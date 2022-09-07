Путин и Собянин посетили международный центр самбо и бокса в «Лужниках»

10 сентября. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин 10 сентября посетил Международный центр самбо и Международный центр бокса на территории спорткомплекса «Лужники». Об этом сообщается на сайте Кремля. Главу государства сопровождал мэр Москвы Сергей Собянин.



Строительство нового спортивного комплекса завершено в 2022 году, семиэтажное здание площадью 45,6 тысячи квадратных метров объединяет под одной крышей оба центра. Объект разработан совместно с Международной федерацией самбо и Федерацией бокса города Москвы.



Особенность здания – наклонный стеклянный потолок с оптическим эффектом и витражное остекление, которые позволят наблюдать за тренировками даже с улицы. Такой архитектурный приём на спортивном объекте Москвы используется впервые.