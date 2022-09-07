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Власть     10.09.2022 13:34

Путин и Собянин посетили международный центр самбо и бокса в «Лужниках»

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Теги:  Владимир Путин  Сергей Собянин  Лужники  спорт  открытие 

10 сентября. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин 10 сентября посетил Международный центр самбо и Международный центр бокса на территории спорткомплекса «Лужники». Об этом сообщается на сайте Кремля. Главу государства сопровождал мэр Москвы Сергей Собянин.

Строительство нового спортивного комплекса завершено в 2022 году, семиэтажное здание площадью 45,6 тысячи квадратных метров объединяет под одной крышей оба центра. Объект разработан совместно с Международной федерацией самбо и Федерацией бокса города Москвы.

Особенность здания – наклонный стеклянный потолок с оптическим эффектом и витражное остекление, которые позволят наблюдать за тренировками даже с улицы. Такой архитектурный приём на спортивном объекте Москвы используется впервые.

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Карта места

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Теги: 
Владимир Путин  Сергей Собянин  Лужники  спорт  открытие 

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