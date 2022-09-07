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10.09.2022, 13:34
Путин и Собянин посетили международный центр самбо и бокса в «Лужниках»
10 сентября. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин 10 сентября посетил Международный центр самбо и Меж...
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09.09.2022, 11:39
Решение о визах для украинцев еще не принято — МИД РФ
9 сентября. Mossovetinfo.ru — Россия рассматривает возможность введения виз для граждан Украины, однако решение еще ...
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07.09.2022, 11:01
Путин предложил продлить программу дальневосточной ипотеки до 2030 года
7 сентября. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме ...