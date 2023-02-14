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Власть     14.02.2023 21:18

Путин назвал эффективную защиту прав и свобод граждан залогом развития России

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Теги:  Путин  граждане  права  суды  Россия  развитие 

14 февраля, Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в ежегодном совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации, посвящённом подведению итогов работы российской судебной системы в 2022 году и приоритетным задачам на текущий год b назвал эффективную защиту прав и свобод граждан залогом развития России.

Во вступительном слове Путин подчеркнул важность для развития России прав, свобод и законных интересов граждан.

"Важно, чтобы принятые по итогам съезда решения вели к реальным изменениям, повышали качество работы судебной системы, а значит, делали более доступной и эффективной защиту прав, свобод и законных интересов наших граждан. В этом залог развития России как правового демократического государства, страны с высокими социальными стандартами, конкурентным деловым климатом и привлекательной национальной юрисдикцией", - сказал Путин, чьи слова приводятся в стенограмме на сайте президента России.

Президент также отметил, что "большое значение имеет и работа по формированию единообразной судебной практики", "необходимость обеспечения социальной направленности российского правосудия, и очень важно, что такая тенденция сохраняется". В качестве примеров социальной направленности Путин напомнил, что "в принятых в течение прошлого года постановлениях Пленума, обзорах Президиума Верховный Суд всесторонне анализировал судебную практику по делам, связанным с защитой прав детей например. Уточнялся и разъяснялся целый ряд принципиальных вопросов обеспечения трудовых и пенсионных прав граждан, а также многие другие чувствительные для нашего общества проблемы".

Подробнее - на сайте Президента России.

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Теги: 
Путин  граждане  права  суды  Россия  развитие 

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