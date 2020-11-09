9 ноября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин освободил Евгения Дитриха от должности главы Министерства транспорта.
Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.
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