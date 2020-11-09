 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Власть     09.11.2020 11:11

Путин освободил Евгения Дитриха от должности главы Минтранса

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Владимир Путин  кадры  Евгений Дитрих  Минтранс 

9 ноября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин освободил Евгения Дитриха от должности главы Министерства транспорта.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Владимир Путин  кадры  Евгений Дитрих  Минтранс 

Возврат к списку

Лента новостей

11:31 Власть Путин освободил Владимира Якушева от должности главы Минстроя и назначил полпредом в УФО

11:23 Власть Путин освободил Дмитрия Кобылкина от должности Министра природных ресурсов и экологии

11:11 Власть Путин освободил Евгения Дитриха от должности главы Минтранса

11:04 В России В России зафиксирован рекордный суточный прирост числа новых случаев COVID-19

10:53 Власть Путин увеличил число вице-премьеров до 10

Актуальные материалы

14:11 Другое Дзюба после появления интимного видео в сети не будет вызван в сборную России

13:30 Город (Москва и область) Автомобилистам теперь нельзя выезжать на выделенные полосы даже в выходные

11:16 В России Вторые сутки подряд в России фиксируют более 20 000 случаев коронавируса

16:18 Город (Москва и область) В Москве занято около 70 процентов коек под коронавирус - Ракова

16:05 Город (Москва и область) Власти Москвы: назвать ситуацию с коронавирусом стабильной сейчас нельзя

20:56 Город (Москва и область) Сейчас нет необходимости вводить в Москве пропускной режим - власти

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru