16 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путинв ходе совещания с членами Совета безопасности РФ заявил, что поручил отложить все мероприятия, связанные с празднованием Дня Победы. Парад в часть Дня Победы на Красной площади и другие праздничные мероприятия перенесены, сроки их проведения определят позднее.
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