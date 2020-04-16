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Власть     16.04.2020 18:10

Путин отложил празднование Дня Победы

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Теги:  Владимир Путин  День Победы  перенос 

16 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путинв ходе совещания с членами Совета безопасности РФ заявил, что поручил отложить все мероприятия, связанные с празднованием Дня Победы. Парад в часть Дня Победы на Красной площади и другие праздничные мероприятия перенесены, сроки их проведения определят позднее.


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Теги: 
Владимир Путин  День Победы  перенос 

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