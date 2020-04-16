16 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путинв ходе совещания с членами Совета безопасности РФ заявил, что поручил отложить все мероприятия, связанные с празднованием Дня Победы. Парад в часть Дня Победы на Красной площади и другие праздничные мероприятия перенесены, сроки их проведения определят позднее.