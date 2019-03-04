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Власть     04.03.2019 17:20

Путин подписал указ о приостановлении выполнения Россией ДРСМД

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Теги:  Владимир Путин  указ  ДРСМД  США 

4 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения договора с США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что Россия приостанавливает выполнение договора в связи с нарушениями США своих обязательств по договору и до тех пор, пока США не устранит нарушения или до прекращения его действия.

Министерству иностранных дел России поручено уведомить американскую сторону о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.

Договор о ликвидации ракет средней и меньше дальности был подписан в 1987 году. В последние годы американская сторона неоднократно обвиняла Россию в нарушении договора и в проведении испытаний ракеты, которая нарушает договор. В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора из-за нарушения его положений российской стороной. Россия неоднократно отвергала обвинения США и в свою очередь обвиняла американскую сторону в нарушении положений договора.


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Теги: 
Владимир Путин  указ  ДРСМД  США 

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