4 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения договора с США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает пресс-служба Кремля.
Сообщается, что Россия приостанавливает выполнение договора в связи с нарушениями США своих обязательств по договору и до тех пор, пока США не устранит нарушения или до прекращения его действия.
Министерству иностранных дел России поручено уведомить американскую сторону о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.
Договор о ликвидации ракет средней и меньше дальности был подписан в 1987 году. В последние годы американская сторона неоднократно обвиняла Россию в нарушении договора и в проведении испытаний ракеты, которая нарушает договор. В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора из-за нарушения его положений российской стороной. Россия неоднократно отвергала обвинения США и в свою очередь обвиняла американскую сторону в нарушении положений договора.
17:20 Власть Путин подписал указ о приостановлении выполнения Россией ДРСМД
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