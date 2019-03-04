4 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения договора с США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает пресс-служба Кремля.



Сообщается, что Россия приостанавливает выполнение договора в связи с нарушениями США своих обязательств по договору и до тех пор, пока США не устранит нарушения или до прекращения его действия.



Министерству иностранных дел России поручено уведомить американскую сторону о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.



Договор о ликвидации ракет средней и меньше дальности был подписан в 1987 году. В последние годы американская сторона неоднократно обвиняла Россию в нарушении договора и в проведении испытаний ракеты, которая нарушает договор. В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора из-за нарушения его положений российской стороной. Россия неоднократно отвергала обвинения США и в свою очередь обвиняла американскую сторону в нарушении положений договора.