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Власть     21.06.2020 12:23

Путин подписал указы о награждении медиков за борьбу с коронавирусом

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Теги:  Владимир Путин  врачи  коронавирус  награждение 

21 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указы о награждении врачей и медработников за борьбу с коронавирусом, указы опубликованы на официальном сайте Кремля.

Пяти врачам присвоены звания «Герой труда». За особые заслуги в борбе с коронавирусом звание «Герой труда» присвоено главному врачу московской ГКБ №40 Денису Проценко, главному врачу московской ГКБ № 52 Марьяне Лысенко, главному врачу санкт-петербургской «Городской Покровской больницы» Марине Бахолдиной, главному врачу ГКБ № 29 Нижегородской области Юлии Гаревской и врачу «Центра гигиены и эпидемиологии Калининградской области» Ирине Коваль.

Ряд врачей награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Кроме того, за большой вклад в борьбу с коронавирусом десятки врачей награждены Орденом Пирогова и медалью Луки Крымского.

Помимо этого, ряд врачей удостоен почетных грамот и благодарности президента.

В общей сложности список врачей, получивших награды за борьбу с коронавирусом, занимает более 100 страниц.


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Теги: 
Владимир Путин  врачи  коронавирус  награждение 

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