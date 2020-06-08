8 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого информационного регистра, закон опубликован на официальном портале правовой информации.



Закон предусматривает создание в России единого информационного регистра, в котором будут указаны основные данные о россиянах: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, семейное положение, гражданство. По каждому пункту к указанным данным будет привязан соответствующий документ: записи акта о рождении, данные паспорта, данные о регистрации и так далее.



Доступ к новому регистру получат государственные органы, нотариусы, МФЦ, сами граждане или их официальные представители. При этом, согласно закону, граждане имеют право вносить изменения в помещенные в регистр данные о себе.



Ранее закон о создании единого информационного регистра приняла Госдума.