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Власть     08.06.2020 17:20

Путин подписал закон о единой базе данных россиян

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Теги:  Владимир Путин  законы  регистр  данные 

8 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого информационного регистра, закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает создание в России единого информационного регистра, в котором будут указаны основные данные о россиянах: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, семейное положение, гражданство. По каждому пункту к указанным данным будет привязан соответствующий документ: записи акта о рождении, данные паспорта, данные о регистрации и так далее.

Доступ к новому регистру получат государственные органы, нотариусы, МФЦ, сами граждане или их официальные представители. При этом, согласно закону, граждане имеют право вносить изменения в помещенные в регистр данные о себе.

Ранее закон о создании единого информационного регистра приняла Госдума.


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Теги: 
Владимир Путин  законы  регистр  данные 

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