8 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого информационного регистра, закон опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон предусматривает создание в России единого информационного регистра, в котором будут указаны основные данные о россиянах: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, семейное положение, гражданство. По каждому пункту к указанным данным будет привязан соответствующий документ: записи акта о рождении, данные паспорта, данные о регистрации и так далее.
Доступ к новому регистру получат государственные органы, нотариусы, МФЦ, сами граждане или их официальные представители. При этом, согласно закону, граждане имеют право вносить изменения в помещенные в регистр данные о себе.
Ранее закон о создании единого информационного регистра приняла Госдума.
17:20 Власть Путин подписал закон о единой базе данных россиян
16:55 Город (Москва и область) В Подмосковье заработал восьмой комплекс переработки отходов
16:47 Город (Москва и область) Масочно-перчаточный режим в Москве продолжает действовать
16:06 Общество Жара в Москве спадет к концу недели
15:08 Город (Москва и область) Две станции метро появятся на территории Обручевского района
14:25 Власть Детские сады в Москве возобновят работу в полном объеме с 23 июня
09:02 Общество В Москве во время голосования по Конституции будет работать видеонаблюдение
08:47 Общество Парки Москвы подготовили онлайн-программу на неделю с 8 по 14 июня
16:00 Город (Москва и область) Информационные центры программы реновации возобновят работу 5 июня
16:56 Власть Путин согласился объявить режим ЧС федерального характера из-за разлива топлива в Норильске
17:38 Город (Москва и область) График отключения горячей воды в Москве
17:28 Город (Москва и область) График прогулок. Интерактивная карта
20:09 Власть Масочный режим усилят в Москве с 1 июня
09:59 Город (Москва и область) Как оформить пропуска для проезда с 27 мая из Подмосковья в Москву
11:22 Город (Москва и область) Как записаться на прием в центры госуслуг «Мои документы»
14:41 Мнения Власти будут вынуждены смягчить условия для досрочного выхода на пенсию - эксперт
18:26 Город (Москва и область) Цифровые пропуска отменят в Подмосковье с 23 мая
13:47 Другое В легких пациентов, скончавшихся от коронавируса, вскрытие выявило особенность
12:33 Власть ЦИК РФ возобновил подготовку к рефередуму по Конституции
12:09 Город (Москва и область) 25 или 26 мая в Подмосковье вновь начнут отключать отопление