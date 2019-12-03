3 декабря. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке на гаджеты российского программного обеспечения, закон опубликован на официальном портале правовой информации.



Согласно документу, с 1 июля 2020 года в России будет запрещена продажа гаджетов, на которых не установлено российское программное обеспечение. Перечень гаджетов и программного обеспечения, а также порядок его установки будет определять правительство. Определять на какие гаджеты должно быть установлено российское ПО и какое именно ПО должно быть установлено будет правительство. По мнению авторов закона, в список должны войти смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».



Ответственность за предустановку на гаджеты российского ПО будет нести продавец.