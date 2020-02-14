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Власть
14.02.2020, 14:55
Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию
14 февраля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин поручил Центральной избирательной комиссии организовать подготовку и проведение всенародного голосования по поправкам в Конституцию, со...
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Власть
14.02.2020, 13:39
Власти Москвы в ближайшее время рассмотрят вопросы увековечения памяти Лужкова
14 февраля. Mossovetinfo.ru – Вопросы увековечения памяти второго мэра Москвы Юрия Лужкова столичные власти рассмотрят в ближайшее время, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря мэра Мос...
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Власть
14.02.2020, 09:28
Владимир Путин рекомендовал правительству Москвы увековечить память Юрия Лужкова
14 февраля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин издал указ об увековечивании памяти второго мэра Москвы Юрия Лужкова, указ опубликован на официальном портале правовой инофрмации. ...