14 февраля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин поручил Центральной избирательной комиссии организовать подготовку и проведение всенародного голосования по поправкам в Конституцию, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.



Кроме того, в подготовке и проведении голосования должны принять участие избирательные комиссии субъектов федерации, территориальные и участковые избирательные комиссии.



Правительству России поручено оперативно выделить из федерального бюджета средства, необходимые для подготовки и проведения голосования. При этом указано, что выделенные средства не могут быть меньше, чем было потрачено на подготовку и проведение выборов президента России в 2018 году.