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Власть     14.02.2020 14:55

Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию

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Теги:  Владимир Путин  Конституция  поправки  голосование  ЦИК 

14 февраля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин поручил Центральной избирательной комиссии организовать подготовку и проведение всенародного голосования по поправкам в Конституцию, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Кроме того, в подготовке и проведении голосования должны принять участие избирательные комиссии субъектов федерации, территориальные и участковые избирательные комиссии.

Правительству России поручено оперативно выделить из федерального бюджета средства, необходимые для подготовки и проведения голосования. При этом указано, что выделенные средства не могут быть меньше, чем было потрачено на подготовку и проведение выборов президента России в 2018 году.


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Теги: 
Владимир Путин  Конституция  поправки  голосование  ЦИК 

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