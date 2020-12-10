10 декабря. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в среду, 9 января, заявил о необходимости остановить рост цен на базовые продукты питания.



По словам Путина, рост цен на базовые продукты нельзя объяснять пандемией, оно происходит из-за попыток подогнать внутренние цены под мировые и попыткой производителей использовать экспортные возможности.



«Я уже упоминал сейчас на предыдущей нашей встрече с Правительством про советские времена, когда всё есть, но не всем хватает. А здесь всё есть, но не всем по карману, не могут купить», - приводит слова президента официальный сайт Кремля.



Путин отметил, что у правительства есть все необходимые инструменты, чтобы сдержать рост цен, которые необходимо своевременно применять и потребовал составить список конкретных мер по борьбе с ростом цен и назвать сроки, в которые эти меры должны быть приняты.



Также в ходе совещания Путин призвал не допустить нехватку средств на еду у россиян.