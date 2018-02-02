Другие материалы
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Власть
05.02.2018, 12:50
Возбуждено дело по факту служебного подлога инспектором филиала УФСИН
5 февраля. /Mossovetinfo.ru/ - - По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье «служебный подлог» в отношении инспектора филиала № 18 ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве которы...
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Власть
05.02.2018, 12:14
Путин поздравил Анастасиадиса по случаю переизбрания Президентом Кипра
5 февраля /Mossovetinfo.ru/ -- Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Никосу Анастасиадису по случаю переизбрания на пост Президента Республики Кипр и оценил личный вклад ...
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Власть
02.02.2018, 19:16
Документ: Постановление 45-ПП о порядке приобретения дополнительного жилья участниками программы реновации
2 февраля. Mossovetinfo.ru - Сергей Собянин подписал Постановление Правительства Москвы N 45-ПП, которым определяется порядок приобретения жилых помещений собственники жилых помещений в многоквартирны...