Путин поздравил Анастасиадиса по случаю переизбрания Президентом Кипра

5 февраля /Mossovetinfo.ru/ -- Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Никосу Анастасиадису по случаю переизбрания на пост Президента Республики Кипр и оценил личный вклад Никоса Анастасиадиса в успешное развитие российско-кипрских отношений. Информация о поздравительной телеграмме опубликована на сайте Президента России kremlin.ru.



В.Путин «выразил уверенность в продолжении содержательного диалога и конструктивной совместной работы по дальнейшему наращиванию всего комплекса двусторонних связей в интересах дружественных народов двух стран, в русле укрепления стабильности и безопасности в Европе и Восточном Средиземноморье», -сообщается на сайте Президента России.