23 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к гражданам России предложил поднять до 15% ставку налога на доходы физических лиц для граждан, чей доход составляет более 5 миллионов рублей.
При этом Путин уточнил, что повышенным налогом будет обкладываться только сумма, которая превышает 5 миллионов рублей. По словам президента, это позволит бюджету дополнительно получить до 60 миллиардов рублей в год.
Полученные деньги президент предложил направить на лечение детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями.
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