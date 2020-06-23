23 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к гражданам России предложил поднять до 15% ставку налога на доходы физических лиц для граждан, чей доход составляет более 5 миллионов рублей.



При этом Путин уточнил, что повышенным налогом будет обкладываться только сумма, которая превышает 5 миллионов рублей. По словам президента, это позволит бюджету дополнительно получить до 60 миллиардов рублей в год.



Полученные деньги президент предложил направить на лечение детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями.