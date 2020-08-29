29 августа. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин отметил, что сразу после выборов президента Белоруссии признал их легитимность, поздравив Александра Лукашенко с победой.
«Мы исходим из того, что выборы состоялись. Мы — я сразу это сделал, мы признали их легитимность. И, как вы знаете, я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах. Все», - сказал Путин в интервью журналисту Сергею Брилеву, фрагменты которого были показаны в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее президент России сообщил, что по просьбе Лукашенко в России создан кадровый резерв из сотрудников правоохранительных органов. При этом, по словам Путина, существует договоренность о том, что что этот резерв «не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля». Лукашенко позже заявил о военной угрозе Белоруссии со стороны Запада.
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