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Власть     29.08.2020 13:31

Путин признал легитимность выборов президента Белоруссии

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Теги:  Белоруссия  выборы  Владимир Путин  Путин  Александр Лукашенко  Лукашенко 

29 августа. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин отметил, что сразу после выборов президента Белоруссии признал их легитимность, поздравив Александра Лукашенко с победой.

«Мы исходим из того, что выборы состоялись. Мы — я сразу это сделал, мы признали их легитимность. И, как вы знаете, я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах. Все», - сказал Путин в интервью журналисту Сергею Брилеву, фрагменты которого были показаны в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее президент России сообщил, что по просьбе Лукашенко в России создан кадровый резерв из сотрудников правоохранительных органов. При этом, по словам Путина, существует договоренность о том, что что этот резерв «не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля». Лукашенко позже заявил о военной угрозе Белоруссии со стороны Запада.


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Теги: 
Белоруссия  выборы  Владимир Путин  Путин  Александр Лукашенко  Лукашенко 

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