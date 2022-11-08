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Власть     08.11.2022 20:27

Путин: свести к минимуму угрозу бедности для российских семей – главная задача господдержки

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Теги:  дети  права  защита  семьи  доходы  бедность  Путин  совещание 

8 ноября, Mossovetinfo.ru - "Главная задача государственной поддержки – свести к минимуму угрозу бедности для российских семей: и тех, где только рождается ребёнок, и для тех, которые уже воспитывают детей", - сказал Президент России Владимир Путин открывая 8 ноября в режиме видеоконференции совещание по вопросу поддержки доходов семей с детьми.

Президент отметил, что за восемь месяцев текущего года среднемесячная зарплата в целом по стране выросла на 12,7 процента, однако этот рост отстает от уровня инфляции.

"Надо иметь в виду, что более важным является показатель реальных зарплат с учётом инфляции. А здесь ситуация объективно сложнее: пока темпы роста зарплат немного отстают от роста цен", - сказал Путин.

"Полный текст стенограммы будет опубликован", - сообщает сайт Президента РФ.

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Теги: 
дети  права  защита  семьи  доходы  бедность  Путин  совещание 

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