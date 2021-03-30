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Власть     30.03.2021 10:45

Результаты тестов на COVID-19 можно будет получить на портале госуслуг

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Теги:  Правительство РФ  госуслуги  вакцинация  коронавирус  COVID-19 

30 марта. Mossovetinfo.ru — Результаты тестов на коронавирус будут доступны в личном кабинете на портале госуслуг, соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства РФ.

Сообщается, что результаты тестов по защищенным каналам будут поступать в референс-центр Роспотребнадзора, откуда будут передаваться на портал Госуслуг. Для мобильных устройств предусмотрено получение результатов через QR-код.

Кроме того, согласно постановлению, в личный кабинет можно будет загрузить данные о вакцинации от коронавируса, для последующего предъявления по месту требования.

В феврале на портале госуслуг появилась возможность записаться на вакцинацию от коронавируса. В марте на портале упростили получение электронного сертификата о прохождении вакцинации.

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Теги: 
Правительство РФ  госуслуги  вакцинация  коронавирус  COVID-19 

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