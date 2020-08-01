1 августа. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о снятии всех ограничений, введенных на границе с Абхазией из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте правительства.
Решение об открытии границы с Абхазией было принято на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии, проведенной Минздравом РФ и Роспотребнадзором. Решение было принято на заседании оперативного штаба по ситуации с коронавирусом в пятницу, 31 июля.
Таким образом, с 1 августа граждане России могут беспрепятственно посещать Абхазию, а абхазские граждане – Россию.
Ранее, 21 июля, президент Абхазии Аслан Бжания продлил действие ограничений, введенных на российско-абхазской границе из-за коронавируса. При этом, начале июля Бжания заявил о готовности открыть границу с Россией в любой момент, однако, высказал мнение, что в этом вопросе необходимы синхронные действия.
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