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Власть     01.08.2020 15:10

Россия открыла границу с Абхазией

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Теги:  Правительство РФ  Михаил Мишустин  постановление  Абхазия  граница  снятие ограничений 

1 августа. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о снятии всех ограничений, введенных на границе с Абхазией из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте правительства.

Решение об открытии границы с Абхазией было принято на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии, проведенной Минздравом РФ и Роспотребнадзором. Решение было принято на заседании оперативного штаба по ситуации с коронавирусом в пятницу, 31 июля.

Таким образом, с 1 августа граждане России могут беспрепятственно посещать Абхазию, а абхазские граждане – Россию.

Ранее, 21 июля, президент Абхазии Аслан Бжания продлил действие ограничений, введенных на российско-абхазской границе из-за коронавируса. При этом, начале июля Бжания заявил о готовности открыть границу с Россией в любой момент, однако, высказал мнение, что в этом вопросе необходимы синхронные действия.


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Теги: 
Правительство РФ  Михаил Мишустин  постановление  Абхазия  граница  снятие ограничений 

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