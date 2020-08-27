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Власть     27.08.2020 13:58

Россия по просьбе Лукашенко создала резерв правоохранителей для Белоруссии - Путин

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Теги:  Владимир Путин  Путин  Александр Лукашенко  Лукашенко  Белоруссия 

27 августа. Mossovetinfo.ru – По просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко в России из сотрудников правоохранительных органов создан кадровый резерв, сообщил в интервью телеканалу «Россия-1» президент России Владимир Путин.

При этом, по словам Путина, существует договоренность о том, что что этот резерв «не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля».

Президент России подчеркнул, что российская сторона исходит из того, что существующие в Белоруссии проблемы будут решаться мирным путем.

Путин также отметил, что по отношению к происходящим в Белоруссии событиям, российская сторона ведёт себя намного более сдержанно нейтрально, чем европейские страны или США.

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Теги: 
Владимир Путин  Путин  Александр Лукашенко  Лукашенко  Белоруссия 

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