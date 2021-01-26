С 1 марта в России вдвое вырастут экспортные пошлины на пшеницу

26 января. Mossovetinfo.ru – С 1 марта в России вдвое вырастут экспортные пошлины на пшеницу, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.



Экспортная пошлина внутри экспортной квоты составит 50 евро за тонну. Также вырастут экспортные пошлины на кукурузу (до 25 евро за тонну) и ячмень (до 10 евро за тонну).



Как указано в сообщении на официальном сайте Кабмина, повышение экспортных пошлин позволит стабилизировать цены на эту продукцию на внутреннем рынке.