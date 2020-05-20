20 мая. Mossovetinfo.ru – Совет Федерации поддержал закон, о продлении эксперимента по электронному голосованию в Москве на 2020 и 2021 годы.



Новый закон распространяется на выборы всех уровней и позволяет избирателю проголосовать не выходя из дома, с использованием ресурсов портала госуслуг. При этом, согласно закону, гражданин, даже зарегистрировавшись для участия в электронном голосовании, в день выборов может передумать и прийти на избирательный участок, чтобы принять участие в обычном голосовании.



Впервые электронное голосование было использовано в сентябре 2019 года на выборах в Мосгордуму. В нем приняли участие около 10 тысяч человек.