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Власть     20.05.2020 17:30

СФ РФ одобрил закон о продлении эксперимента по электронному голосованию в Москве

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Теги:  Совет Федерации  законы  электронное голосование 

20 мая. Mossovetinfo.ru – Совет Федерации поддержал закон, о продлении эксперимента по электронному голосованию в Москве на 2020 и 2021 годы.

Новый закон распространяется на выборы всех уровней и позволяет избирателю проголосовать не выходя из дома, с использованием ресурсов портала госуслуг. При этом, согласно закону, гражданин, даже зарегистрировавшись для участия в электронном голосовании, в день выборов может передумать и прийти на избирательный участок, чтобы принять участие в обычном голосовании.

Впервые электронное голосование было использовано в сентябре 2019 года на выборах в Мосгордуму. В нем приняли участие около 10 тысяч человек.


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Теги: 
Совет Федерации  законы  электронное голосование 

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