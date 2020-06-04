4 июня. Mossovetinfo.ru - ЦИК одобрил проведения электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в двух регионах: Москве и Нижегородской области.



Заявки на проведение электронного дистанционного голосования подали пять регионов: Москва, Санкт-Петербург, Красноярский край, Нижегородская область и Карелия. Три заявки были отклонены.



1 июня на совещании с рабочей группой по поправкам в Конституцию Путин сообщил о решении назначить голосование на 1 июля. Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, как будет проходить голосование с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.