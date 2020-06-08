8 июня. Mossovetinfo.ru – Туристическая отрасль в России возобновит работу с 1 июля, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на своещании главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.



«В целом подход такой, что июнь уйдет на подготовку объектов и инфраструктуры к запуску и аккуратному старту, а с 1 июля мы планируем, что уже можно будет полноценно запустить отрасль для межрегиональных поездок», - заявил Чернышенко.



По словам вице-премьера, главам регионов дано поручение до 15 июня совместно с Ростуризмом, Роспотребнадзором и Минздравом разработать планы открытия туристической отрасли.



Чернышенко также сообщил, что на сегодняшний день более 40 регионов соответствуют критериям открытия, а в 25 субъектах страны отели уже открылись для приема внутренних гостей.