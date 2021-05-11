 
Актуальные темы:
Власть     11.05.2021 11:31

В Госдуме готовят поправки о добровольном запрете на оформление кредитов

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Госдума  законопроекты  кредиты  запрет 

11 мая. Mossovetinfo.ru — В Госдуме готовят поправки к двум федеральным законам и в Гражданский кодекс о праве граждан заранее отказываться от любых кредитов и не платить по ним, если их все же оформят, сообщает РБК.

Речь идет о механизме «добровольного запрета» на кредиты, который позволит россиянам в том числе защититься от мошенничества. Авторы законопроекта указывают, что в последнее время участились случаи, когда мошенники не только похищают средства со счетов граждан, но берут от их имени кредиты. Также отмечены случаи, когда граждан уговаривают взять кредиты якобы для спасения средств и затем уговаривают перевести эти средства на счета мошенников. При этом, оспорить подобные кредиты в суде практически невозможно.

Законопроект позволит гражданам в любой момент времени вводить и отменять возможность выдачи на его имя любых кредитов или займов. Сделать это можно будет через мобильные приложения банков или через портал госуслуг, а запрет должен будет вступить в действие в течение 7 дней с момента подачи заявления.

Зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта сообщил, что текст законопроекта уже разработан, идет его согласование с профильными ведомствами. В Госдуму документ может быть внесен до конца весенней сессии.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Госдума  законопроекты  кредиты  запрет 

Возврат к списку

Лента новостей

11:31 Власть В Госдуме готовят поправки о добровольном запрете на оформление кредитов

10:40 Происшествия Неизвестный открыл стрельбу в школе в Казани, есть жертвы

10:33 Общество «Архнадзор»: закон Москвы препятствует новым краеведческим открытиям

09:57 Власть Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации договора по отрытому небу.

09:32 Происшествия Глава pr-департамента «Спартака» попал в реанимацию после нападения

Актуальные материалы

15:36 В России Прививку от коронавируса в России сделали 21,5 миллиона человек

09:04 Город (Москва и область) В Москве начали отключать отопление

10:12 Власть Минтруд: делать длинными майские праздники на постоянной основе не планируется

12:39 Город (Москва и область) Станцию метро «Смоленская» планируется открыть после реконструкции в июне

11:44 Город (Москва и область) Две новые станции на будущем МЦД-4 откроют до конца 2021 года

13:19 Город (Москва и область) Самый длинный эскалатор в московском метро появится на станции БКЛ

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru