14 мая. Mossovetinfo.ru – Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2022 года, сообщает пресс-служба Крашенинникова.



В настоящее время согласно Федеральному закону «дачная амнистия» дает возможность осуществить государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на объекты индивидуального жилищного строительства по упрощенной схеме – без разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. Срок действия закона завершается 1 марта 2020 года.



Внесенный законопроект предполагает не только продление срока действия «дачной амнистии», но и расширить ее действие.