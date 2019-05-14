14 мая. Mossovetinfo.ru – Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2022 года, сообщает пресс-служба Крашенинникова.
В настоящее время согласно Федеральному закону «дачная амнистия» дает возможность осуществить государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на объекты индивидуального жилищного строительства по упрощенной схеме – без разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. Срок действия закона завершается 1 марта 2020 года.
Внесенный законопроект предполагает не только продление срока действия «дачной амнистии», но и расширить ее действие.
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