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Власть     03.03.2021 13:43

В Кремле назвали возмутительным утверждение США об отравлении Навального ФСБ

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Теги:  Дмитрий Песков  Алексей Навальный  Навальный  США  Евросоюз  санкции 

3 марта. Mossovetinfo.ru – Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал возмутительными американские утверждения о том, что Алексей Навальный был отравлен сотрудниками ФСБ, сообщает ТАСС.

«Американские коллеги с большой долей вероятности утверждают, что якобы имело место отравление и за отравлением стоит ФСБ. Это возмутительно. Если у американских коллег есть какие-то конкретные доводы, то, наверное, в интересах раскрытия обстоятельств американские коллеги должны поделиться этими доводами с нами», - заявил Песков.

Кроме того, по словам Пескова, если США и Евросоюз имеют какие-либо доказательства отравления Навального и отказываются их предоставить, значит они сознательно стоят на пути установления истины, что является неприемлемым и возмутительным.

Комментируя введенные ЕС и США новые антироссийские санкции, Песков заявил, что они являются вмешательством во внутренние дела России. В тоже время Песков отметил, что санкции, введенные против российских чиновников и должностных лиц, по сути, дублируют ограничения, которые накладывают на этих людей российские законы, а потому являются абсурдными.

При этом, по словам пресс-секретаря российского президента, введение новых санкций вредит отношениям России с США и Евросоюзом, при том, что эти отношения и так находятся «в плачевном состоянии».

Днем ранее Евросоюз ввел персональные санкции против нескольких российских чиновников по «делу Навального». В тот же день санкции против ряда российских чиновников и компаний с той же мотивировкой ввели США.

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Теги: 
Дмитрий Песков  Алексей Навальный  Навальный  США  Евросоюз  санкции 

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