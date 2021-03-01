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Власть
03.03.2021, 13:43
В Кремле назвали возмутительным утверждение США об отравлении Навального ФСБ
3 марта. Mossovetinfo.ru – Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал возмутительными американские утверждения о том, что Алексей Навальный был отравлен сотрудниками ФСБ, сообщает ТАСС. ...
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Власть
01.03.2021, 20:08
В МИД РФ пообещали ответить на санкции ЕС по делу Навального
1 марта. Mossovetinfo.ru – Россия ответит на новые санкции Евросоюза по делу Навального, заявил журналистам замглавы МИД России Александр Грушко. Ранее послы 27 стран Евросоюза согласовали новые...
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Власть
01.03.2021, 13:01
Песков ответил на вопрос об установке мемориала памяти Бориса Немцова в Москве
1 марта. Mossovetinfo.ru – Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос об установке памятника Борису Немцову на месте его гибели является прерогативой московских властей. ...