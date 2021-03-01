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Власть     01.03.2021 20:08

В МИД РФ пообещали ответить на санкции ЕС по делу Навального

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Теги:  МИД РФ  Евросоюз  санкции 

1 марта. Mossovetinfo.ru – Россия ответит на новые санкции Евросоюза по делу Навального, заявил журналистам замглавы МИД России Александр Грушко.

Ранее послы 27 стран Евросоюза согласовали новые антироссийские санкции в связи с делом Навального, которому суд заменилусловный срок на реальный. Снакции будут введены против чиновников, которые, по мнению ЕС виноваты в аресте и осуждении Навального.

По словам Грушко, одобрение новых антироссийских санкций Евросоюзом не стало для Москвы сюрпризом.

«Для нас это не сюрприз. ЕС продолжает идти абсолютно неправовым путем, это абсолютно тупиковый путь, который разрушающе действует на двусторонние отношения и никаким образом не отвечает интересам самих европейских стран», - приводят слова Грушко «Известия».

В тоже время, замглавы МИД не стал конкретно рассказывать о возможном ответе России на новые санкции, заявив, что пока новые санкции ЕС не опубликованы, говорить об ответных шагах России тоже самое, что «гадать на кофейной гуще».

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Теги: 
МИД РФ  Евросоюз  санкции 

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