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Власть     15.09.2023 17:15

В МИД России провел посольский круглый стол по урегулированию украинского кризиса

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Теги:  Россия  Украина  СВО  переговоры  МИД  посольства  позиция 

15 сентября — Mossovetinfo.ru — Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров в ходе посольского «круглого стола» по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины, с участием послов 35 стран, сказал, что "все мячи" по возможностям организации переговорного процесса между Россией и Украиной находятся на стороне Киева.

"Мячик-то совсем не на нашей стороне. Все мячики, а их много, уже на стороне киевского режима давным-давно", - сказал Лавров, подчеркнув, что "Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной", а власти Украины приняли декрет, "запрещающий вести переговоры с кем-либо из российского правительства".

Официальный telegram-канал разместил Основные тезисы выступления главы МИД:

— Вокруг темы «переговоров» (с Украиной) возникает настоящий заговор и попытки через псевдодипломатию поставить всё «с ног на голову». Так же, как это делали во время начала украинских событий, которые долгие годы были в приоритете у наших западных коллег, прежде всего США и Великобритании.

— США и НАТО в конце 2021 года категорически отвергли наши предложения о том, чтобы договориться о гарантиях безопасности для всех на внеблоковой основе, имея в виду отказ от «затаскивания» Украины в альянс.

— Прямо на наших границах, на украинской территории создавались прямые военные угрозы безопасности России. Территории, которые должны были в составе единой Украины получить специальный статус (прежде всего право на свой язык), стали подвергаться многократно усилившимся обстрелам.

— В 2022 года взорвали газопроводы «Северные потоки». Никто даже пальцем не пошевелил, чтобы всё это расследовать каким-то транспарантным образом. Заметалось «под ковёр».

— Киевский режим заявляет, что никогда не согласятся на возобновление «черноморской инициативы» таким образом, чтобы российское зерно и удобрения были бы освобождены от незаконных санкций.

Москва готова общаться по вопросу Украины с посланником Ватикана кардиналом Маттео Дзуппи, который планирует посетить Россию, заявил Лавров.

Полный текст выступления Лаврова опубликован на сайте МИД РФ.

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Теги: 
Россия  Украина  СВО  переговоры  МИД  посольства  позиция 

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