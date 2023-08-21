15 сентября — Mossovetinfo.ru — Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров в ходе посольского «круглог...

10 сентября — Mossovetinfo.ru — По итогам электронного голосования Сергей Собянин побеждает на выборах мэра Москвы, ...

21 августа — Mossovetinfo.ru — Власти не поддержали заградительные пошлины 220% на импорт БАД из недружественных стра...