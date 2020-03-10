Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Власть     10.03.2020 20:47

В Москве до 10 апреля отменены массовые мероприятия численностью более 5000 человек

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  указ  Сергей Собянин  Собянин 

10 марта. Mossovetinfo.ru – Массовые мероприятия в Москве до 10 апреля отменены из-за коронавируса. Указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Вводится запрет на проведение любых массовых мероприятий численностью более 5 000 тысяч.

На своем сайте мэр пояснил, что посещение спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи, также будет ограничено – не более 5 000 участников и болельщиков.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  указ  Сергей Собянин  Собянин 

Возврат к списку

Лента новостей

20:47 Власть В Москве до 10 апреля отменены массовые мероприятия численностью более 5000 человек

16:43 Власть Госдума приняла во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию

16:26 Власть Карелин снял предложение о досрочных выборах в Госдуму

16:21 Власть Госдума поддержала поправку об обнулении предыдущих президентских сроков

16:00 Власть Путин готов участвовать в новых выборах президента при определенных условиях

Актуальные материалы

14:29 Происшествия Коронавирус живет в воздухе более 30 минут — эпидемиологи

08:41 Общество Какой будет погода в Москве с 10 по 15 марта

12:04 Власть За нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса грозит уголовная ответственность - власти Москвы

09:41 Город (Москва и область) В Москве началась проработка концепции временного инфекционного центра

21:11 Власть Собянин подписал указ о введении в Москве режима повышенной готовности из-за коронавируса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru