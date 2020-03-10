В Москве до 10 апреля отменены массовые мероприятия численностью более 5000 человек

10 марта. Mossovetinfo.ru – Массовые мероприятия в Москве до 10 апреля отменены из-за коронавируса. Указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Вводится запрет на проведение любых массовых мероприятий численностью более 5 000 тысяч.



На своем сайте мэр пояснил, что посещение спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи, также будет ограничено – не более 5 000 участников и болельщиков.