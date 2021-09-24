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Власть     24.09.2021 13:03

В правительстве спрогнозировали размер маткапитала на 2024 год

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Теги:  Правительство РФ  Татьяна Голикова  материнский капитал  прогнозы 

24 сентября. Mossovetinfo.ru – Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания Росийской трехсторонней комиссии спрогнозировала размер материнского капитала на ближайшие годы, сообщает РИА Новости.

По словам Голиковой, в 2022 году размер материнского капитала на первого ребенка составит 503 237 рублей, а в 2024 году исходя из прогноза правительства - 544 301 рубль.

Размер материнского капитала в случае рождения или усыновления второго и последующих детей составит в 2022 году 665 009 рублей, в 2024 году – 719 274 рубля.

Ранее Минтруд предложил выплачивать материнский капитал мужчинам, которые имеют детей от суррогатных матерей.


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Теги: 
Правительство РФ  Татьяна Голикова  материнский капитал  прогнозы 

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