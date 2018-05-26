28 мая. Mossovetinfo.ru – Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев намерен вновь баллотироваться на этот пост на выборах в сентябре 2018 года, сообщается на официальном сайте правительства Подмосковья.



«Я иду на выборы, и в среду, 30 мая, состоятся внутрипартийные праймериз», - заявил Воробьев на встрече с руководством правительства Московской области.



Воробьев был избран на пост губернатора Подмосковья в сентябре 2013 года. До этого около года Воробьев руководил областью в качестве Временного исполняющего обязанности главы региона. На выборах в 2013 году Воробьев набрал 78,94% голосов.