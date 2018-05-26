Другие материалы
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Власть
28.05.2018, 13:39
Путин принял отставку губернатора Магаданской области Печеного
28 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Магаданской области Владимира Печеного, соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля. Печ...
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Власть
28.05.2018, 12:19
Воробьев заявил, что примет участие в выборах главы Подмосковья
28 мая. Mossovetinfo.ru – Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев намерен вновь баллотироваться на этот пост на выборах в сентябре 2018 года, сообщается на официальном сайте прави...
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Власть
26.05.2018, 16:23
Собянин заявил об участии в выборах мэра Москвы
26 мая. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об участии в выборах мэра столицы в 2018 году. «Я решил выдвинуть свою кандидатуру в мэры Москвы», - сказал Собянин на празд...