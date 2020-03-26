12:01 Город (Москва и область) В Московской области с 28 марта по 5 апреля закроют кафе, рестораны и магазины
11:32 Происшествия В Москве зарегистрировано еще 136 случаев заражения коронавирусом
11:06 Происшествия Число зараженных коронавирусом в России достигло 840
10:50 Город (Москва и область) В районе Фили-Давыдково началось строительство дома по реновации
10:36 Власть Все кафе, бары и рестораны в Москве должны быть закрыты с 28 марта по 5 апреля - указ
17:45 Город (Москва и область) Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей
10:01 Происшествия В России зарегистрирован еще 71 случай заражения коронавирусом, все - в Москве
09:33 Власть Московские школьники смогут получить продуктовые наборы во время закрытия учебных заведений
09:20 Власть Льготный проезд в транспорте для школьников отменяется на время закрытия учебных заведений
08:24 Общество В Москве от коронавируса вылечились уже девять человек