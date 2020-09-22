 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Власть     22.09.2020 16:39

Закон о прямом общении должников и коллекторов принят Госдумой в первом чтении

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Госдума  законы  коллекторы  законопроекты 

22 сентября. Mossovetinfo.ru - Госдума на своем заседании во вторник, 22 сентября, приняла в первом чтении закон о прямом общении должников и коллекторов.

В настоящее время, согласно закону, коллекторы могут общаться с целью получения долга с родственниками и соседями должника, а также иными лицами, получив на это разрешение самого должника.

Законопроект предусматривает, что прямое общение коллекторов с родственниками или соседями должника, а также с другими лицами, может осуществляться только после получения предварительного письменного согласия указанных лиц. При этом, свое согласие указанные лица могут отозвать в любой момент.

Законопроект направлен на обеспечение защиты граждан от любого давления и неправомерного воздействия.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Госдума  законы  коллекторы  законопроекты 

Возврат к списку

Лента новостей

16:39 Власть Закон о прямом общении должников и коллекторов принят Госдумой в первом чтении

14:31 Общество ПФР опроверг приостановку выплаты пенсий, если человек полгода не снимает средства с карты

14:13 Общество В Москве наступила астрономическая осень

13:33 Мнения Греф спрогнозировал дальнейшее снижение ставок по ипотеке

12:46 Общество Суд смягчил приговор фигуранту «Московского дела» Кириллу Жукову

Актуальные материалы

11:38 Происшествия 12-летняя девочка пропала в центре Москвы

10:50 В России Российские банки начали переводить зарплаты по номеру телефона

01:29 В России В 2021 году в ЕГЭ и ОГЭ произойдут изменения

21:33 Город (Москва и область) Депздрав опубликовал данные о смертности от COVID-19 в Москве в августе

16:42 Другое Если коллекторы нарушают ваши права - обращайтесь к судебным приставам

12:14 Общество Первые заморозки придут в московский регион 20-21 сентября

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru