22 сентября. Mossovetinfo.ru - Госдума на своем заседании во вторник, 22 сентября, приняла в первом чтении закон о прямом общении должников и коллекторов.



В настоящее время, согласно закону, коллекторы могут общаться с целью получения долга с родственниками и соседями должника, а также иными лицами, получив на это разрешение самого должника.



Законопроект предусматривает, что прямое общение коллекторов с родственниками или соседями должника, а также с другими лицами, может осуществляться только после получения предварительного письменного согласия указанных лиц. При этом, свое согласие указанные лица могут отозвать в любой момент.



Законопроект направлен на обеспечение защиты граждан от любого давления и неправомерного воздействия.