 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Власть     10.11.2020 12:34

Законопроект о расширении данных в электронной трудовой книжке внесен в Госдуму

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Госдума  Правительство РФ  законопроекты  трудовая книжка 

10 ноября. Mossovetinfo.ru – Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о расширении данных, которые включаются в электронную трудовую книжку, сообщается на официальном сайте Кабмина.

Согласно законопроекту, в электронную трудовую книжку по желанию работника можно будет включить все сведения о трудовом стаже за предыдущие годы. Ранее предполагалось, что в электронной трудовой книжке будут хранится только данные, начиная с 2020 года.

Таким образом, согласно предлагаемому законопроекту, электронная трудовая книжка становится практически полным аналогом бумажной.

Пакет законов об электронной трудовой книжке был принят Госдумой в декабре 2019 года. С 1 января 2020 года все сотрудники имели право выбрать в каком виде будет вестись их трудовая книжка - в электронном или бумажном. Это право за ними сохранялось и при переходе на другую работу. При этом, в любой момент работник имеет право перейти с бумажной трудовой на электронную. Однако у всех, кто впервые устроится на работу после 31 декабря 2020 года, трудовая книжка будет вестись только в электронном виде.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Госдума  Правительство РФ  законопроекты  трудовая книжка 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

12:34 Власть Законопроект о расширении данных в электронной трудовой книжке внесен в Госдуму

12:02 Власть Опубликовано заявление России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху

10:50 Город (Москва и область) Останавливать строительство в Москве не планируется - власти

10:22 Мнения Врач-инфекционист спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в 2021 году

08:39 Власть Путин объявил о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе

Актуальные материалы

21:31 Город (Москва и область) В Подмосковье введены дополнительные ограничения из-за коронавируса

20:39 В мире Азербайджан заявил, что случайно сбил на границе с Арменией российский вертолет

14:11 Другое Дзюба после появления интимного видео в сети не будет вызван в сборную России

13:30 Город (Москва и область) Автомобилистам теперь нельзя выезжать на выделенные полосы даже в выходные

11:16 В России Вторые сутки подряд в России фиксируют более 20 000 случаев коронавируса

16:18 Город (Москва и область) В Москве занято около 70 процентов коек под коронавирус - Ракова

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru