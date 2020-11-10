10 ноября. Mossovetinfo.ru – Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о расширении данных, которые включаются в электронную трудовую книжку, сообщается на официальном сайте Кабмина.



Согласно законопроекту, в электронную трудовую книжку по желанию работника можно будет включить все сведения о трудовом стаже за предыдущие годы. Ранее предполагалось, что в электронной трудовой книжке будут хранится только данные, начиная с 2020 года.



Таким образом, согласно предлагаемому законопроекту, электронная трудовая книжка становится практически полным аналогом бумажной.



Пакет законов об электронной трудовой книжке был принят Госдумой в декабре 2019 года. С 1 января 2020 года все сотрудники имели право выбрать в каком виде будет вестись их трудовая книжка - в электронном или бумажном. Это право за ними сохранялось и при переходе на другую работу. При этом, в любой момент работник имеет право перейти с бумажной трудовой на электронную. Однако у всех, кто впервые устроится на работу после 31 декабря 2020 года, трудовая книжка будет вестись только в электронном виде.