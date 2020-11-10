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Власть
10.11.2020, 12:34
Законопроект о расширении данных в электронной трудовой книжке внесен в Госдуму
10 ноября. Mossovetinfo.ru – Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о расширении данных, которые включаются в электронную трудовую книжку, сообщается на официальном сайте Кабмина. Со...
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Власть
10.11.2020, 12:02
Опубликовано заявление России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху
10 ноября. Mossovetinfo.ru – На официальном сайте президента России опубликован текст заявления президентов РФ и Азербайджана и премьер-министра Армении по Нагорному Карабаху. Мы, Президент ...
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Власть
10.11.2020, 08:39
Путин объявил о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе
10 ноября. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин заявил о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с 00:00 по московскому времени 10 ноября. Заявление президента России опубликовано на ...