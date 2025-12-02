Другие материалы
-
Власть
17.12.2025, 20:43
Законопроекты об ограничительных мерах для лиц, скрывающихся от правосудия за рубежом, рассмотрит Госдума
17 декабря — Mossovetinfo.ru — 18 декабря в приоритетном порядке Госдума рассмотрит законопроекты об ограничительны...
-
Власть
16.12.2025, 21:01
Отмена ежегодных деклараций для госслужащих одобрена Госдумой в первом чтении
16 декабря — Mossovetinfo.ru — Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, согласно которо...
-
Власть
02.12.2025, 07:09
Путин посетил пункт управления Объединённой группировки войск
2 декабря — Mossovetinfo.ru — Вечером 30 ноября Верховный Главнокомандующий, Президент России Владимир Путин посети...