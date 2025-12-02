Законопроекты об ограничительных мерах для лиц, скрывающихся от правосудия за рубежом, рассмотрит Госдума

17 декабря — Mossovetinfo.ru — 18 декабря в приоритетном порядке Госдума рассмотрит законопроекты об ограничительных мерах для лиц, скрывающихся от правосудия за рубежом, эти инициативы «создадут дополнительные условия для реализации принципа неотвратимости наказания и обеспечения верховенства закона», - сообщил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, чьи слова передает пресс-служба Госдумы.



Сообщается, что законопроектами предлагается установить комплекс временных ограничительных мер в отношении скрывающихся за пределами России граждан, осужденных за совершение преступлений. Меры также будут применяться в отношении сбежавших за рубеж лиц, виновных в совершении административных правонарушений против страны (в том числе за призывы к нарушению территориальной целостности страны, к введению против РФ санкций, дискредитацию Вооруженных Сил РФ, за нарушение законодательства об иноагентах).



Решение о применении мер будет приниматься Генеральной прокуратурой РФ. В список временных ограничительных мер войдут: приостановка регистрации прав на недвижимость в Российской Федерации, замораживание и блокирование денежных средств и иного имущества, ограничение на пользование правом на управление транспортными средствами, отказ в предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме, запрет на государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и др.



«Даже находясь за пределами страны, сбежавшие предатели должны осознавать неотвратимость наказания за совершенные действия», — отметил Вячеслав Володин.