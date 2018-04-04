14:02 Происшествия Один человек погиб, трое спасателей пострадали при пожаре в ТЦ в Москве
13:46 Происшествия Пожар произошел в детском ТЦ в Москве, есть пострадавшие - МЧС
12:26 Воробьев заявил о намерении снова участвовать в выборах губернатора Московской области
12:02 Другое Сезон развода караулов стартует в Кремле 14 апреля
11:37 Город (Москва и область) Работы по рекультивации трех мусорных полигонов в Московской области завершат в 2018 году
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10:50 Город (Москва и область) МЦК будет работать на Пасху на час дольше
09:44 Город (Москва и область) Здания Немецкого рынка внесли в список объектов культурного наследия
08:51 В России Новую версию законопроекта о регулировании соцсетей внесли в Госдуму
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В штабе пожаротушения сообщили, что из здания были эвакуированы 600 человек, еще 20 человек спасены пожарными.
Пожару был присвоен второй, повышенный номер сложности.
Выборы ряда главы субъектов федерации пройдут по всей России 9 сентября 2018 года.
Сезон развода караулов стартует на Соборной площади московского Кремля.
Работы по рекультивации мусорных полигонов в Кашире, в Электростали и в Павловском Посаде завершатся в 2018 году.
Полицейские задержали ранее не судимого 29-летнего приезжего из Читинской области. Возбуждено уголовное дело.
«Ласточки» будут курсировать до 2 часов ночи, время ожидания поезда составит до 10 минут.
Согласно закону, теперь здания запрещено сносить, а их исторический облик не может быть нарушен.
Документом предлагается обязать владельцев социальных сетей удалять по заявлению пользователей информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.
Утечка продукции с завода «Центрстрой» стала причиной запаха ацетона в московском районе Перово.
Максимальная температура воздуха в столице +7…+9°, по области +5…+10°.
Спать в Московском зоопарке продолжают медведи - бурый и гималайские.
08:51 В России Новую версию законопроекта о регулировании соцсетей внесли в Госдуму
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12:52 Город (Москва и область) 34 дома начнут строить в рамках программы реновации в 2018 году
20:29 Город (Москва и область) На полигоне ТБО «Ядрово» губернатор Подмосковья проконтролировал ход закрытия и рекультивации свалки
17:56 В России Медведев предложил обязать управляющие компании публиковать тарифы на ЖКУ
13:33 В мире В Telegram заявили, что не имеют технической возможности для передачи ключей шифрования