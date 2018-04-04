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Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек

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04 Апреля

14:02 Происшествия Один человек погиб, трое спасателей пострадали при пожаре в ТЦ в Москве

13:46 Происшествия Пожар произошел в детском ТЦ в Москве, есть пострадавшие - МЧС

12:26 Воробьев заявил о намерении снова участвовать в выборах губернатора Московской области

12:02 Другое Сезон развода караулов стартует в Кремле 14 апреля

11:37 Город (Москва и область) Работы по рекультивации трех мусорных полигонов в Московской области завершат в 2018 году

11:10 Происшествия Мужчина, угрожая ножом, изнасиловал 18-летнюю девушку на западе Москвы

10:50 Город (Москва и область) МЦК будет работать на Пасху на час дольше

09:44 Город (Москва и область) Здания Немецкого рынка внесли в список объектов культурного наследия

08:51 В России Новую версию законопроекта о регулировании соцсетей внесли в Госдуму

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Актуальные материалы

08:51 В России Новую версию законопроекта о регулировании соцсетей внесли в Госдуму

07:56 Город (Москва и область) Три новые станции салатовой ветки метро разгрузили «Петровско-Разумовскую» на 40%

15:11 В мире Более 1,7 миллиона билетов продано на матчи ЧМ-2018

14:43 В России Как россияне будут отдыхать в майские праздники в 2018 году

12:52 Город (Москва и область) 34 дома начнут строить в рамках программы реновации в 2018 году

20:29 Город (Москва и область) На полигоне ТБО «Ядрово» губернатор Подмосковья проконтролировал ход закрытия и рекультивации свалки

17:56 В России Медведев предложил обязать управляющие компании публиковать тарифы на ЖКУ

13:33 В мире В Telegram заявили, что не имеют технической возможности для передачи ключей шифрования

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