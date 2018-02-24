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15:49 Общество 5-8 тысяч человек участвовали в марше памяти Немцова
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Предлагается включить в Конституцию статью о том, что все госслужащие должны публично клясться в верности Конституции перед вступлением в должность
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Сумма ущерба 300 пострадавшим оценивается в 50 млн рублей
Полиция: «Факт поджога автомобиля в Сергиевом Посаде был»
МИД: в Киеве окончательно подтвердили свою нацеленность на силовое решение конфликта на Юго-Востоке Украины.
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СМИ США: Россия не заинтересована в том, чтобы ситуация в Украине успокоилась
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Реактивный самолет пятого поколения Су-57 размещен на авиабазе Хмеим в Сирии.
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