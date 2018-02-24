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Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек

Лента новостей

25 Февраля

17:48 В мире Из Конституции Китая предложено убрать ограничение сроков руководства страной

17:04 Восстановлено после ДТП трамвайное движение в Строгино

15:49 Общество 5-8 тысяч человек участвовали в марше памяти Немцова

10:49 Другое На 55-м году жизни скончалась популярнейшая индийская киноактриса Шридеви

10:11 Общество Российские спортсмены – чемпионы Олимпиады по хоккею

24 Февраля

18:30 Происшествия 40 сотрудников и руководителей автосалона задержаны в Москве за мошенничество

15:12 Происшествия По факту поджога автомобиля журналиста в Подмосковье проводится доследственная проверка

11:04 В мире Порошенко законом о реинтеграции Донбасса развязал руки «партии войны» - МИД РФ

10:08 Город (Москва и область) Козью ферму в Истринском районе создадут в 2018 году по соглашению с властями Подмосковья

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Актуальные материалы

15:12 Происшествия По факту поджога автомобиля журналиста в Подмосковье проводится доследственная проверка

11:04 В мире Порошенко законом о реинтеграции Донбасса развязал руки «партии войны» - МИД РФ

13:20 В России Глава Чечни Кадыров проклял Сталина и призвал чеченцев «смотреть вперед»

09:04 В мире Закон Украины о реинтеграции Донбасса вступил в силу

08:25 Другое Первое золото России на Олимпиаде в Пхенчхане выиграла фигуристка Алина Загитова

08:20 Другое Twitter анонсировал ужесточение мер по борьбе с «ботами»

16:33 В России Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ состоится 1 марта

12:15 Происшествия В ДТП на Ленинградском шоссе у дома 51 в автобусе пострадавших нет – Мосгортранс

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