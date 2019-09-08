20:17 Город (Москва и область) Почти 10 тысяч человек проголосовали через интернет на выборах в Мосгордуму
20:00 Город (Москва и область) Избирательные участки на выборах в Мосгордуму закрылись
19:11 Выборы в Мосгордуму: явка избирателей на 18:00 составила 17,2%
16:18 Город (Москва и область) Выборы в Мосгордуму: явка на 15:00 составила 12,31%
15:29 Город (Москва и область) Более 7000 человек уже приняли участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму
14:06 Город (Москва и область) Работа системы электронного голосования в Москве возобновлена
12:21 Город (Москва и область) В системе электронного голосования на выборах в Мосгордуму произошло уже два сбоя
12:15 Город (Москва и область) Собянин проголосовал на выборах в Мосгордуму
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Электронное голосование проходило в порядке эксперимента в трех избирательных округах.
В столице работало 3616 избирательных участков в 45 округах.
Москвичи 8 сентября выбирают депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Всего будет избрано 45 депутатов в 45 избирательных округах.
Выборы в Мосгордуму седьмого созыва проходят 8 сентября. Москвичи выбирают 45 депутатов в 45 избирательных округах.
В общей сложности в трех избирательных округах, где проходит эксперимент по проведению электронного голосования, в нем приняли уже более 65% от всех зарегистрировавшихся для участия избирателей.
Как сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Мосгордуму, за время остановки системы ни один голос не был потерян, все голоса будут учтены.
Работа системы онлайн-голосования приостановлена на час, за это время система должна быть перезапущена с резервного оборудования.
Собянин принял участие в голосовании на избирательном участке, расположенном в школе №1241 на улице Николаева, где он зарегистрирован.
Праздничные мероприятия в честь Дня города проходят во всех городских округах.
Путин проголосовал в воскресенье избирательном участке номер 2151, который находится в Российской академии наук.
Избирательные участки открылись в 8:00 закроются в 20:00.
Всего в Москве открыто 3616 избирательных участков.
20:17 Город (Москва и область) Почти 10 тысяч человек проголосовали через интернет на выборах в Мосгордуму
08:01 Город (Москва и область) Выборы в Мосгордуму: как найти свой избирательный участок
08:00 Город (Москва и область) В Москве проходит эксперимент по электронному голосованию
08:00 Город (Москва и область) В столице проходят выборы в Мосгордуму
07:36 Город (Москва и область) Более 28 тысяч человек досрочно проголосовали на выборах в Мосгордуму