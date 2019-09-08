Город (Москва и область) 08.09.2019, 14:06 Работа системы электронного голосования в Москве возобновлена

Как сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Мосгордуму, за время остановки системы ни один голос не был потерян, все голоса будут учтены.

Анонсы 1 - 12 из 35132

Начало | Предыдущая | 1 2 3 4 5 | Следующая | Конец | Все