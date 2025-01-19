27 января — Mossovetinfo.ru — К 80-летию освобождения Красной Армией лагеря смерти «Освенцим», который был создан по личному указанию рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера в 1939 году вначале для содержания политзаключённых из числа поляков вначале как место содержания политических заключённых из числа поляков материалы пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области распространила рассекреченные материалы ФСБ России о освобождении лагеря «Освенцим».ИА МОССОВЕТ публикует текст материала:27 января 1945 года, 80 лет назад, части 106-го стрелкового корпуса (ск) 60-й армии 1-го Украинского фронта и 115 ск 59 армии 4-го Украинского фронта освободили уцелевших узников концентрационного лагеря «Освенцим», известного на Западе как «Аушвиц» (нем. Konzentrationslager Auschwitz). Захватив Польшу В 1939-м, немцы переименовали польский город Освенцим в Аушвиц. В январе 2007 года Генеральная ассамблея ООН провозгласила день освобождения «Освенцима»-«Аушвица» Международным днем памяти жертв Холокоста.Концлагерь был создан по личному указанию рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера в 1939 году вначале как место содержания политических заключённых из числа поляков. После нападения Германии на Советский Союз сюда стали помещать советских военнопленных солдат, на которых в августе 1941 года эсэсовцы впервые испытали умерщвление газом. «Освенцим»-«Аушвиц» представлял собой комплекс концлагерей, основу которых составляли «Аушвиц I», «Аушвиц II-Биркенау» и «Аушвиц III-Моновиц».Нацисты назвали «Освенцим» «трудовым лагерем» (над его воротами гитлеровцы поместили издевательскую вывеску «Arbeit macht frei» — «Работа делает свободным»), стали привозить евреев из европейских стран, которые, по замыслу нацистских главарей, должны были здесь умереть от невыносимых условий труда и скудной пищи. В целях экономии в качестве основного средства массового уничтожения заключённых немцы использовали газовые камеры, куда людей загоняли под предлогом прохождения обязательной санитарной обработки. Тела задохнувшихся узников сжигали в специально возведённых крематориях, 52 печи которых работали круглые сутки, но были не в состоянии сжечь все трупы детей, стариков, женщин и инвалидов, считавшихся в силу возраста или физического состояния непригодными к рабскому физическому труду на благо «Третьего рейха».По разным данным за период существования концлагеря «Освенцим» нацистами было зверски истреблено не менее 4 миллионов ни в чем не повинных людей.Ещё до освобождения концлагеря «Освенцим» сотрудники органов контрразведки «Смерш» НКО СССР начали собирать и документировать свидетельства о преступлениях администрации концлагеря и согласившихся на сотрудничество с нацистами заключённых, поскольку было известно, что нацисты помимо охранников из местного польского населения активно использовали в своих интересах т.н. «капо» (сокр. от немецкого «Kameradschaft-Polizei» — буквально: «товарищеская полиция»), к числу которых относились старосты бараков, надзиратели, старшие рабочих команд.После освобождения концлагеря по поручению Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников (ЧГК) Прокуратурой 1-го Украинского фронта в течение февраля — апреля 1945 года было произведено тщательное расследование злодеяний, совершенных гитлеровцами в Освенциме.Одновременно сотрудники управлений контрразведки «Смерш» 1-го и 4-го Украинских фронтов приступили к розыску нацистских палачей — руководства лагеря, охранников и их подручных, собирали показания свидетелей их преступлений у бывших узников лагеря смерти. В скором времен «смершевцы» собрали обширную доказательную базу, подтверждающую чудовищные преступления, совершенные гитлеровцами в Освенциме.Среди арестованных сотрудниками «Смерш» был один из надсмотрщиков (капо) концлагеря смерти «Освенцим» — Юзеф Печка, который до осени 1939 года служил в польской армии и в том же году попал в немецкий плен. Через два месяца Печка из лагеря военнопленных был освобожден и принял германское гражданство. В 1940 году за попытку уклонения от службы в вермахте Печка на три года был заключен в концлагерь, где быстро сделал «карьеру» став надсмотрщиком транспортной команды. В 1943 году Печка отбыл свой срок наказания и освобожден из концлагеря. На допросе 12 июля 1945 года Ю. Печка дал следующие показания:«...Я действительно имел возможность бежать из лагеря, но этого не сделал потому, что не находил для себя нужным совершать побег, ибо, находясь на службе унтер-капо и капо, не испытывал трудностей лагерной жизни. Наоборот, мне там жилось хорошо, я был начальником и полновластным хозяином над жизнью заключенных...».Из протокола допроса Ю. Печка от 17 мая 1946 г. Москва: «Как надсмотрщик я ежедневно сопровождал и присутствовал на всех работах, производившихся моими заключенными и будучи вооружен палкой, систематически избивал их за то, что они медленно и неохотно работали... Каждую ночь одной только моей группой к крематориям подвозилось от 100 до 500 трупов умерщвленных людей...Эсэсовцы, унтер-капо, капо (надсмотрщики) и старшие блоков чинили зверские издевательства над заключенными людьми в лагере, изнуряли непосильными работами, избивали их и убивали, принимая этим самым активное участие в уничтожении невинных людей...Лагерь в гор. Освенцим был построен немцами вскоре после оккупации Германией Польши и являлся лагерем смерти. Так он назывался потому, что в нем производилось массовое уничтожение ни в чем не повинных людей: поляков, русских, украинцев, французов, чехов, бельгийцев, норвежцев и др.Уничтожение этих людей в лагере происходило путем массового уничтожения газами в специальных камерах, расстрелов, повешению, умерщвления уколами и всякого рода издевательствам над заключенными эсэсовцами, старшими блоков, надсмотрщиками и другими, служившими у немцев в лагере лицам».Во время следствия Ю. Печка заболел шизофренией и был направлен на лечение в психиатрическую больницу, а в 1955 году передан представителям Германской Демократической Республики.