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Другое     06.06.2025 11:50

Сайт и мобильное приложение РЖД «легли» под DDoS-атакой

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Теги:  DDoS-атака  РЖД  сайт  мобильное приложение 

6 июня — Mossovetinfo.ru — Сайт и мобильное приложение «Российских железных дорог» (РЖД) подверглись DDoS-атаке, проводятся мероприятия по восстановлению их работы, сообщается в официальном телеграм-канале РЖД.

«Наш сайт и мобильное приложение подверглись DDoS-атаке. Стараемся как можно быстрее восстановить их работу», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что кассы на железнодорожных станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме.

«Российские железные дороги» (РЖД) постоянно подвергаются кибератакам, с начала 2025 года зафиксировали 1,5 млн атак на инфраструктуру холдинга. «Кибертеррористы» усилили атаки на средства защиты информации, РЖД совместно с партнерами работают над проблемой. Об этом 2 июня сообщил журналистам замглавы РЖД Евгений Чаркин в кулуарах ЦИПР-2025.

Количество DDoS-атак на электронные ресурсы предварительного голосования Единой России в 2025 году было на два порядка меньше, чем в прошлом году, всего во время праймериз заблокировано около 5,5 тысяч IP-адресов, сообщил в конце мая член Генсовета партии Сергей Перминов.

Накануне более 20 пассажирских поездов дальнего следования задерживаются из-за повреждения железнодорожного пути в Воронежской области, сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочка РЖД).

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Теги: 
DDoS-атака  РЖД  сайт  мобильное приложение 

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