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06.06.2025, 11:50
Сайт и мобильное приложение РЖД «легли» под DDoS-атакой
6 июня — Mossovetinfo.ru — Сайт и мобильное приложение «Российских железных дорог» (РЖД) подверглись DDoS-атаке, прово...
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05.06.2025, 10:44
Таиланд не будет пересматривать 60-дневный безвизовый режим для россиян в 2025-2026 годах
5 июня — Mossovetinfo.ru — Таиланд не будет пересматривать в 2025-2026 годах действующий безвизовый режим для россиян, п...
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Другое
02.06.2025, 11:36
Путин поздравил с 70-летием Байконура сотрудников и ветеранов космодрома, Токаева, граждан двух стран
2 июня — Mossovetinfo.ru — Путин поздравил с памятной, юбилейной датой, 70-летием космодрома Байконур, лидера Казахст...