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Купля-продажа столичного жилья — Росреестр, статистика 2024 года
21 января — Mossovetinfo.ru — За январь-декабрь 2024 года Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 146 200 перех...
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18.01.2025, 11:11
Работа наземного транспорта в крещенскую ночь в Москве
18 января — Mossovetinfo.ru — Городские власти продлим работу некоторых маршрутов в ночь на 19 января, изменения косн...
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Директором Музея истории ГУЛАГа назначили главу объединения «Музей Москвы» Трапкову
13 января — Mossovetinfo.ru — Государственный музей истории ГУЛАГа возглавила директор Музея Москвы Анна Трапкова, ...