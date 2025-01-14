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Город (Москва и область)     21.01.2025 20:10

Купля-продажа столичного жилья — Росреестр, статистика 2024 года

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Теги:  Москва  жилье  рынок  права  переход  Росреестр  статистика 

21 января — Mossovetinfo.ru — За январь-декабрь 2024 года Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 146 200 переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья. Об этом ИА МОССОВЕТ сообщила пресс-служба Управления Росреестра по Москве со ссылкой на руководителя Управления Игоря Майданова.

К результату 2023 года (174 952) динамика составила -16,4%. При этом к 2022 году (132 637) показатель увеличился на 10,2%, - сообщает Майданов.

«Интерес к покупке квартир на вторичном рынке не ослабевает. Начиная со второй половины 2024 года, после изменения условий льготных ипотечных программ, статистика Управления отражает равномерное «перетекание» спроса с первичного на готовое жилье. Популярность «вторички» до сих пор формируют более гибкие цены за квадратный метр, накопления покупателей и возможность оформить альтернативную сделку для приобретения более просторной квартиры. Завершился 2024 год и вовсе оптимистично — декабрь не только показал прирост к предыдущему месяцу более чем на четверть, но и превысил предыдущий максимальный показатель, установленный в октябре (13,6 тыс.) на 27%», — рассказал Майданов.

В декабре 2024 года в Москве зарегистрировано 17 297 переходов прав на вторичное жилье, что на 27,5% больше ноября 2024 года (13 568). В годовом выражении число оформленных договоров на вторичное жилье выросло на 16,4% (14 864 в декабре 2023 года), а к аналогичному месяцу 2022 года (14 030) рост составил 23,3%.

Динамика перехода прав купли-продажи, мены жилья в Москве 2022-2024 годы:
Динамика перехода прав купли-продажи, мены жилья в Москве 2022-2024 годы

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Теги: 
Москва  жилье  рынок  права  переход  Росреестр  статистика 

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