9 июня — Mossovetinfo.ru — Около 7 тыc. человек прошли полный курс нейротренировок в центрах московского долголетия, занятия позволили участникам увеличить показатели памяти, внимания и мышления до 30 процентов. Об этом сообщила Анастасия Ракова
, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития по итогам начала реализации уникальной для России программы по сохранению когнитивных навыков и психоэмоционального здоровья в центрах Московского долголетия
.
«Сегодня средняя ожидаемая продолжительность жизни в Москве превысила 79 лет. И чтобы сохранять в старшем возрасте хорошее самочувствие и жить активно, интересно и качественно, важно не только поддерживать физическую активность, но и тренировать когнитивные функции мозга. Два месяца назад мы совместно с Федеральным медико-биологическим агентством России разработали и запустили программу по сохранению когнитивных навыков и психоэмоционального здоровья для старшего поколения горожан в центрах московского долголетия. За это время она уже стала одним из самых востребованных направлений: с марта на занятия записались более 30 тысяч жителей, и это число регулярно растет. Полный цикл из 10 занятий первого курса, посвященного нейротренировкам, прошли около семи тысяч участников проекта. При этом мы видим не только положительные отклики самих участников, но и объективные данные эффективности программы. Максимально положительные изменения в показателях производительности мозга доходили до 30 процентов и более», — сообщила Анастасия Ракова.
Также сообщается, что в апреле в центрах московского долголетия стартовал и второй этап программы – «Нейрокоррекция психоэмоционального состояния», направленный на нормализацию эмоционального фона, сна, снижение тревожности. Сотрудники центров, прошедшие обучение в Центре когнитивного здоровья ФМБА России, помогут развить навыки саморегуляции эмоций и повысить устойчивость к стрессу. В курс входят 10 занятий с использованием нейрогарнитуры, которая регистрирует биоэлектрическую активность мозга.
«Люди хотят жить не просто долго, но и вести активную и насыщенную жизнь. Для этого необходимо с возрастом заниматься не только своим физическим здоровьем, но и ментальным, развивать когнитивные функции. Со временем угасает и память, и внимание, и мышление, важно постоянно тренировать свой мозг. Поэтому мы в центрах московского долголетия совместно с ФМБА России запускаем уникальную программу, направленную на коррекцию и сохранение когнитивных функций. Эта программа разработана Институтом мозга и нейротехнологий ФМБА, уникальным передовым центром, который занимается и когнитивными, и психоэмоциональными вопросами здоровья человека», - рассказала Анастасия Ракова в марте, о программах двух специализированных курсов – «Нейротренировки когнитивных навыков» и «Нейрокоррекция психоэмоционального состояния».
Первый курс стартовал 17 марта в центрах московского долголетия.
Принять участие в программе могут все москвичи 55 лет и старше.
Накануне, в День социального работника, мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак поздравили «людей с большим сердцем»
, «всех, кто посвятил себя сложной и столь необходимой многим жителям социальной работе» с профессиональным праздником.
Собянин подчеркнул, что «за последние годы наш город сформировал уникальную экосистему социальной помощи, охватывающую все этапы жизни горожан. Москва первой в стране запустила проект активного долголетия, создала Социальное казначейство и открыла Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей».
5 мая 2025 года, в Кремле, в ходе рабочей встречи Президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным мэр столицы сообщил, что «помимо экономики, Владимир Владимирович, конечно, важно для горожан социальное обеспечение, социальная инфраструктура» и представил президенту информацию о строительстве и модернизации объектов соцсферы, в том числе школ, поликлиник, стационаров.
Собянин отметил, что столица приблизились по ожидаемой продолжительность жизни к 80 годам в прошлом году – 79,5 — «такой хороший европейский результат, мировой результат в целом
, с учетом того, что у нас в любом случае климат другой совсем».