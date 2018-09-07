7 сентября. Mossovetinfo.ru – Первые дома, специально спроектированные по программе реновации, будут построены и введены в строй в 2020 году, сообщил журналистам заместитель главы департамента строительства Москвы Александр Ломакин.



В настоящее время для переселений по программе реновации используют обычные новостройки, в которых проводят отделку квартир согласно стандартам реновации.



Новые дома будут построены по заказу Фонда реновации и будут отвечать не только заявленным стандартам отделки квартир, но и улучшенным стандартам благоустройства прилегающих территорий.



Ломакин также отметил, что дома спроектированный специально для программы реновации, будут строится по индивидуальным проектам, поэтому срок строительства будет в каждом случае различным, также, как и объемы строительных работ.



Программа была утверждена 1 августа 2017 года после принятия федеральных и городских законов. В программу вошло более 5000 домов, ее реализация рассчитана на 15 лет.