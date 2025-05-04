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Город (Москва и область)     05.05.2025 14:42

Президент России Путин провёл рабочую встречу с мэром Москвы Собяниным

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Теги:  Россия  Москва  столица  президент  Путин  мэр  Собянин  встреча  экономика  промышленность  строительство  инфраструктура 

5 мая — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин провел в Кремле 5 мая рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным на которой обсуждались вопросы экономики, промышленности, строительства и модернизации инфраструктурных объектов столицы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин, обращаясь в начале встречи к мэру столицы отметил, что «Москва традиционно демонстрирует очень хорошие показатели практически по всем направлениям, в том числе по инвестициям». «Доля Москвы в экономике страны тоже существенна – свыше 21 процента», - также отметил президент.

«21 процент – это даже не считая финансового сектора. Мы же все-таки являемся финансовым центром страны, и когда считают ВРП, финансовый сектор не считают, а у нас там работает порядка 600 тысяч человек, значительный сектор экономики. Но даже при этом доля достаточно большая», — сказал Собянин.

По словам Собянина Москва не просто вошла в топ пять городов мира по экономике, но и вышла в этом рейтинге на второе место. «Вы поставили в свое время задачу, чтобы Москва была в топ пять городов мира по экономике, по паритету на второе место в мире покупательной способности. Были на пятом месте в 2020 году и в 2023 году вышли на второе место в мире. Причем рядом города очень серьезные. Конечно, я думаю, что сложно будет удерживать это место с учетом того, что Китай развивается, его города», — сказал Собянин, обращаясь к Путину.

«Помимо экономики, Владимир Владимирович, конечно, важно для горожан социальное обеспечение, социальная инфраструктура», сообщил Собянин и представил президенту информацию о строительстве и модернизации объектов соцсферы, в том числе школ, поликлиник, стационаров.

Также Собянин сообщил Путину, что выполнена задача по обработке МРТ-снимков из регионов в московской системе с искусственным интеллектом.

«Вы были у нас в центре по обработке данных рентгеновских снимков, МРТ-снимков и поставили задачу, чтобы мы сервисы, которые развили в Москве с искусственным интеллектом по обработке снимков, распространили на другие регионы. Мы эту задачу, по сути дела, выполнили, подключили 70 регионов и сейчас обрабатываем в месяц в три раза больше снимков из регионов, чем собственных», сказал мэр Москвы.

Отмечая качество жизни и здравоохранения в Москве Собянин сказал, что столица приблизились по ожидаемой продолжительность жизни к 80 годам в прошлом году – 79,5 — «такой хороший европейский результат, мировой результат в целом, с учетом того, что у нас в любом случае климат другой совсем».

Также Собянин доложил о выполнении поручения президента: продолжении программы поддержки инфраструктуры, развития, реконструкции в городах-побратимах Донецка, Луганска. «Более двух тысяч объектов реконструировали, восстановили более тысячи километров инженерных сетей, миллионы квадратных метров дорог», - сказал мэр Москвы. Он отметил, что сейчас начали переходить к благоустройству общественных пространств: парков, дорог и улиц.

Фото: пресс-служба Кремля

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Теги: 
Россия  Москва  столица  президент  Путин  мэр  Собянин  встреча  экономика  промышленность  строительство  инфраструктура 

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