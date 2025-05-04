5 мая — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин провел в Кремле 5 мая рабочую встречу с мэром Москвы Сергее...

5 мая — Mossovetinfo.ru — С полуночи и до утра 7 мая в Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за за...