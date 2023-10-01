3 октября — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем telegram-канале об утверждении проекта планировки нового пешеходного моста через Москву-реку в районе Сити, который "свяжет две набережные — Пресненскую и Тараса Шевченко"."Длина нового моста — 300 метров. Чтобы его построить, реконструируем нижний уровень Дорогомиловского автодорожного моста. Затем сделаем сходы с него на набережные", - сообщил Собянин.Также мэр сообщил, что будет проще добираться до нескольких важных объектов столицы. Среди них — "Москва-Сити" и театр "Мастерская П.Н. Фоменко", а также станции метро, МЦК и МЦД: "Международная", "Деловой центр", "Выставочная", "Кутузовская" и "Тестовская".При создании пешеходного моста будет организована необходимая инфраструктура и дополнительные пешеходные тротуары.Фото: telegram-канал С.С.Собянин, Яндекс.карты