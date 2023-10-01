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Город (Москва и область)     03.10.2023 15:10

Собянин утвердил проект нового пешеходного моста через Москву-реку в районе Сити

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Теги:  Сити  набережные  Пресненская  Тараса Шевченко  Дорогомилово  Пресня  пешеходный мост 

3 октября — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем telegram-канале об утверждении проекта планировки нового пешеходного моста через Москву-реку в районе Сити, который "свяжет две набережные — Пресненскую и Тараса Шевченко".

"Длина нового моста — 300 метров. Чтобы его построить, реконструируем нижний уровень Дорогомиловского автодорожного моста. Затем сделаем сходы с него на набережные", - сообщил Собянин.
пешеходный мост, дорогомиловский автодорожный, СИТИ, пресненская набережная, набережная Тараса Шевченко
Также мэр сообщил, что будет проще добираться до нескольких важных объектов столицы. Среди них — "Москва-Сити" и театр "Мастерская П.Н. Фоменко", а также станции метро, МЦК и МЦД: "Международная", "Деловой центр", "Выставочная", "Кутузовская" и "Тестовская".

При создании пешеходного моста будет организована необходимая инфраструктура и дополнительные пешеходные тротуары.
пешеходный мост, дорогомиловский автодорожный мост
Фото: telegram-канал С.С.Собянин, Яндекс.карты

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Карта места

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Теги: 
Сити  набережные  Пресненская  Тараса Шевченко  Дорогомилово  Пресня  пешеходный мост 

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