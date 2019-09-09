9 сентября. Mossovetinfo.ru – Опубликованы предварительные результаты выборов в Московскую городскую Думу. Обработано обработки 99,47% протоколов.
Самовыдвиженцы занимают 26 мест в Мосгордуме, у КПРФ – 13 мест, «Яблоко» и «Справедливая Россия» получили по три места.
1-й округ - Андрей Титов (самовыдвиженец)
2-й округ - Дмитрий Локтев (КПРФ)
3-й округ - Александр Соловьев («Справедливая Россия»)
4-й округ - Мария Киселева (самовыдвиженец)
5-й округ - Роман Бабаян (самовыдвиженец)
6-й округ - Евгений Бунимович («Яблоко»)
7-й округ - Надежда Перфилова (самовыдвиженец)
8-й округ - Дарья Беседина (самовыдвиженец)
9-й округ - Андрей Медведев (самовыдвиженец)
10-й округ - Лариса Картавцева (самовыдвиженец)
11-й округ - Николай Зубрилин (КПРФ)
12-й округ - Алексей Шапошников
13-й округ - Игорь Бускин (самовыдвиженец)
14-й округ - Максим Круглов («Яблоко»)
15-й округ - Сергей Савостьянов (КПРФ)
16-й округ - Михаил Тимонов («Справедливая Россия»)
17-й округ - Виктор Максимов (КПРФ)
18-й округ - Елена Янчук (КПРФ)
19-й округ - Олег Шереметьев (КПРФ)
20-й округ - Евгений Ступин (КПРФ)
21-й округ Леонид Зюганов (КПРФ)
22-й округ - Инна Святенко (самовыдвиженец)
23-й округ - Елена Николаева (самовыдвиженец)
24-й округ- Павел Тарасов (КПРФ)
25-й округ - Людмила Стебенкова (самовыдвиженец)
26-й округ - Кирилл Щитов (самовыдвиженец)
27-й округ - Степан Орлов (самовыдвиженец)
28-й округ - Елена Самышина (самовыдвиженец)
29-й округ - Олег Артемьев (самовыдвиженец)
30-й округ - Роман Юнеман (самовыдвиженец)
31-й округ - Любовь Никитина (КПРФ)
32-й округ - Ольга Мельникова (самовыдвиженец)
33-й округ - Людмила Гусева (самовыдвиженец)
34-й округ - Александр Семенников (самовыдвиженец)
35-й округ - Наталья Метлина (самовыдвиженец)
36-й округ - Ольга Шарапова (самовыдвиженец)
37-й округ - Николай Губенко (КПРФ)
38-й округ - Александр Козлов (самовыдвиженец)
39-й округ - Валерий Головченко (самовыдвиженец)
40-й округ - Татьяна Батышева (самовыдвиженец)
41-й округ - Евгений Герасимов (самовыдвиженец)
42-й округ - Екатерина Енгалычева (КПРФ)
43-й округ - Сергей Митрохин («Яблоко»)
44-й округ - Елена Шувалова (КПРФ)
45-й округ - Магомет Яндиев («Справедливая Россия»)
Глава общественного штаба на наблюдению за выборами в Мосгордуму Алексей Венедиктов отметил, что, согласно предварительным данным, «Единая Россия» сохранит большинство в новом составе парламента, так как 23 самовыдвиженца были поддержаны или входят в состав партии власти.
Схема нарезки округов на выборах в Мосгордуму