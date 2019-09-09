9 сентября. Mossovetinfo.ru – Опубликованы предварительные результаты выборов в Московскую городскую Думу. Обработано обработки 99,47% протоколов.Самовыдвиженцы занимают 26 мест в Мосгордуме, у КПРФ – 13 мест, «Яблоко» и «Справедливая Россия» получили по три места.1-й округ - Андрей Титов (самовыдвиженец)2-й округ - Дмитрий Локтев (КПРФ)3-й округ - Александр Соловьев («Справедливая Россия»)4-й округ - Мария Киселева (самовыдвиженец)5-й округ - Роман Бабаян (самовыдвиженец)6-й округ - Евгений Бунимович («Яблоко»)7-й округ - Надежда Перфилова (самовыдвиженец)8-й округ - Дарья Беседина (самовыдвиженец)9-й округ - Андрей Медведев (самовыдвиженец)10-й округ - Лариса Картавцева (самовыдвиженец)11-й округ - Николай Зубрилин (КПРФ)12-й округ - Алексей Шапошников13-й округ - Игорь Бускин (самовыдвиженец)14-й округ - Максим Круглов («Яблоко»)15-й округ - Сергей Савостьянов (КПРФ)16-й округ - Михаил Тимонов («Справедливая Россия»)17-й округ - Виктор Максимов (КПРФ)18-й округ - Елена Янчук (КПРФ)19-й округ - Олег Шереметьев (КПРФ)20-й округ - Евгений Ступин (КПРФ)21-й округ Леонид Зюганов (КПРФ)22-й округ - Инна Святенко (самовыдвиженец)23-й округ - Елена Николаева (самовыдвиженец)24-й округ- Павел Тарасов (КПРФ)25-й округ - Людмила Стебенкова (самовыдвиженец)26-й округ - Кирилл Щитов (самовыдвиженец)27-й округ - Степан Орлов (самовыдвиженец)28-й округ - Елена Самышина (самовыдвиженец)29-й округ - Олег Артемьев (самовыдвиженец)30-й округ - Роман Юнеман (самовыдвиженец)31-й округ - Любовь Никитина (КПРФ)32-й округ - Ольга Мельникова (самовыдвиженец)33-й округ - Людмила Гусева (самовыдвиженец)34-й округ - Александр Семенников (самовыдвиженец)35-й округ - Наталья Метлина (самовыдвиженец)36-й округ - Ольга Шарапова (самовыдвиженец)37-й округ - Николай Губенко (КПРФ)38-й округ - Александр Козлов (самовыдвиженец)39-й округ - Валерий Головченко (самовыдвиженец)40-й округ - Татьяна Батышева (самовыдвиженец)41-й округ - Евгений Герасимов (самовыдвиженец)42-й округ - Екатерина Енгалычева (КПРФ)43-й округ - Сергей Митрохин («Яблоко»)44-й округ - Елена Шувалова (КПРФ)45-й округ - Магомет Яндиев («Справедливая Россия»)Глава общественного штаба на наблюдению за выборами в Мосгордуму Алексей Венедиктов отметил, что, согласно предварительным данным, «Единая Россия» сохранит большинство в новом составе парламента, так как 23 самовыдвиженца были поддержаны или входят в состав партии власти.