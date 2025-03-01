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Общество     03.03.2025 18:51

РФС утвердил состав бюро исполкома организации (список)

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Теги:  РФС  бюро исполкома  состав  список 

3 марта — Mossovetinfo.ru — Российский футбольный союз (РФС) сообщил об утверждении состава бюро исполкома организации.

Как сообщает Telegram-канал ЛОЖА ПРЕССЫ, утвержден следующий состав:

Александр Дюков — президент РФС;

Никита Симонян — первый вице-президент РФС;
Александр Алаев — вице-президент РФС;
Александр Бельский — вице-президент РФС;
Евгений Гинер — вице-президент РФС;
Игорь Каменской — вице-президент РФС;
Денис Соловьев — вице-президент РФС;
Полина Юмашева — вице-президент РФС.

Заседание исполнительного комитета РФС состоялось в понедельник, 3 марта по видеоконференцсвязи.

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Теги: 
РФС  бюро исполкома  состав  список 

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