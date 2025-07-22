 
Актуальные темы: переговоры
Общество     07.08.2025 10:21

«Сначала — инфраструктура, а уже потом — новостройки», - инициативы Справедливой России

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Справедливая Россия  Госдума  инициативы  инфраструктура  новостройки  соцзащита  законопроекты  Гусев  Миронов 

7 августа — Mossovetinfo.ru — Депутаты Госдумы фракции «Справедливая Россия – За правду» вносят в Госдуму законопроект, который запретит строить многоэтажные дома в регионах с нехваткой дорог и соцобъектов. Потому что сначала — инфраструктура, а уже потом — новостройки, сообщил в своем телеграм-канале автором инициативы - первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

«Проект федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» направлен на совершенствование градостроительного законодательства в части регламентации условий разрешения на строительство многоэтажных многоквартирных домов», - сообщается в пояснительной записке к проекту.

«Наш законопроект — это стоп для хаотичной застройки. Там, где дефицит инфраструктуры выше 50%, новое высотное строительство будет под запретом до 2030 года. Решение — за регионом, но с обязательной федеральной проверкой.

Города должны расти с умом. Если нет дорог, школ и больниц — не надо лепить многоэтажки. Это путь к катастрофе. Мы предлагаем путь к порядку», - отметил Дмитрий Гусев.

В то же время председателя партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель фракции в ГД ФС РФ Сергей Миронов вместе с депутатом фракции Яной Лантратовой направили предложение главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову с предложением установить единую систему компенсационных выплат родителям детей, которым не предоставлено место в детских садах. Предложение основано на ранее внесенных фракцией в Госдуму законопроектах. «Если ребенок остался без места в государственном или муниципальном саду, семье назначается ежемесячная выплата в размере не менее одного регионального МРОТ, для компенсации соответствующих расходов. Такой законопроект мы не раз вносили в ГД в предыдущие годы», сообщил Сергей Миронов в своем телеграм-канале. «Государство должно компенсировать семьям нехватку мест в детских садиках», - заявил Миронов.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Справедливая Россия  Госдума  инициативы  инфраструктура  новостройки  соцзащита  законопроекты  Гусев  Миронов 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

10:21 Общество «Сначала — инфраструктура, а уже потом — новостройки», - инициативы Справедливой России

23:30 В мире Трамп планирует лично встретиться с Путиным в ближайшие недели

19:05 В мире Трамп ввёл дополнительную 25-процентную пошлину на индийские товары из-за продолжающихся закупок российской энергии

10:34 В России Специальный посланник США Стив Уиткофф прибыл в Москву для проведения важнейших переговоров

12:05 Происшествия В центре Москвы 300 человек задержаны спецназом Росгвардии за нарушение миграционного законодательства

Актуальные материалы

15:12 В России Путин: озвученные год назад условия, цели по перемирию в Украине «остались прежними»

17:33 Мнения Миронов полагает необоснованными прогнозы что останется только новый мессенджер MAX, а остальные заблокируют

13:03 В мире Франция и Италия не будут участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева

18:59 В мире Трамп завил о санкциях против России, если не будет до сентября сделки о прекращении огня в Украине

14:05 Город (Москва и область) С 1 июля в Москве повысили тарифы на ЖКУ в среднем на 15% (справка о тарифах)

07:53 В мире Заявление Президента России для СМИ о переговорах с Украиной. Полный текст

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru