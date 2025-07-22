«Сначала — инфраструктура, а уже потом — новостройки», - инициативы Справедливой России

7 августа — Mossovetinfo.ru — Депутаты Госдумы фракции «Справедливая Россия – За правду» вносят в Госдуму законопроект, который запретит строить многоэтажные дома в регионах с нехваткой дорог и соцобъектов. Потому что сначала — инфраструктура, а уже потом — новостройки, сообщил в своем телеграм-канале автором инициативы - первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.



«Проект федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» направлен на совершенствование градостроительного законодательства в части регламентации условий разрешения на строительство многоэтажных многоквартирных домов», - сообщается в пояснительной записке к проекту.



«Наш законопроект — это стоп для хаотичной застройки. Там, где дефицит инфраструктуры выше 50%, новое высотное строительство будет под запретом до 2030 года. Решение — за регионом, но с обязательной федеральной проверкой.



Города должны расти с умом. Если нет дорог, школ и больниц — не надо лепить многоэтажки. Это путь к катастрофе. Мы предлагаем путь к порядку», - отметил Дмитрий Гусев.



В то же время председателя партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель фракции в ГД ФС РФ Сергей Миронов вместе с депутатом фракции Яной Лантратовой направили предложение главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову с предложением установить единую систему компенсационных выплат родителям детей, которым не предоставлено место в детских садах. Предложение основано на ранее внесенных фракцией в Госдуму законопроектах. «Если ребенок остался без места в государственном или муниципальном саду, семье назначается ежемесячная выплата в размере не менее одного регионального МРОТ, для компенсации соответствующих расходов. Такой законопроект мы не раз вносили в ГД в предыдущие годы», сообщил Сергей Миронов в своем телеграм-канале. «Государство должно компенсировать семьям нехватку мест в детских садиках», - заявил Миронов.