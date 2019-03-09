9 марта. Mossovetinfo.ru – Актер театра и кино Владимир Этуш скончался на 97-м году жизни.



Советский и российский актер театра и кино, театральный педагог (профессор). Художественный руководитель Театрального института им. Щукина (с 2003 года). Народный артист СССР (1984). Участник Великой Отечественной войны. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». После смерти Владимира Зельдина был старейшим действующим народным артистом СССР. Этуш сыграл более 30 ролей в театре и более 40 ролей в кино.



Владимир Абрамович Этуш. Биография



Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве в еврейской семье. Отец — Абрам Шахнович Этуш (в быту Савельевич, 1888—1967), родом из местечка Глуск Бобруйского уезда Минской губернии Российской империи, до Октябрьской революции был коммивояжёром, в годы НЭПа — владельцем небольшого галантерейного цеха, затем работал на строительстве.



Мать — Раиса Константиновна Этуш (урожденная Шмульян, 1900—1954), вплоть до первого ареста мужа была домохозяйкой (Абрама Шахновича арестовывали дважды), потом работала кассиром в фотоателье. Этуши жили в четырех просторных комнатах, что по тем временам считалось роскошью. Закончился НЭП, и Этушей уплотнили, то есть подселили к ним соседей.



Сразу после начала Великой Отечественной войны (1941—1945) Владимир Этуш записался добровольцем на фронт, после чего был направлен в школу военных переводчиков в Ставрополь. На фронте попал в стрелковый полк и сражался в горах Кабарды и Осетии, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону, Украинской ССР, воевал под городом Малгобеком Чечено-Ингушской АССР (ныне — Республика Ингушетия). В 1943 году носил звание лейтенанта . Последняя его военная должность — помощник начальника штаба 581-го Краснознамённого стрелкового полка по тылу.



Приказом (указом) частям и подразделениям 151-й стрелковой дивизии Южного фронта № 027/Н от 19 сентября 1943 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество» награждён орденом «Красная Звезда»



В 1943 году под городом Токмаком (село Ворошиловка) Запорожской области Украинской ССР был тяжело ранен. После госпиталя получил вторую группу инвалидности и был комиссован.



Театром Владимир Этуш «заразился» ещё в школе. На школьных вечерах он читал рассказ «Маска» А. П. Чехова. Потом стал заниматься в художественной самодеятельности — в кружке при школе, которым руководил Павел Тихонович Свищев. Однако по окончании средней школы Владимир решил стать не актёром, а режиссёром. После неудачи при поступлении в ГИТИС Этушу помог главный режиссёр Театра имени Евгения Вахтангова Рубен Николаевич Симонов. Как признаётся Владимир Абрамович, он в то время дружил с племянницей режиссёра. Ничего серьёзного у них не было — просто приятельские отношения, но видимо у Симонова было другое мнение. Так, благодаря Рубену Николаевичу, в 1940 году Этуш был зачислен вольнослушателем на первый курс Щукинского училища в Москве. Но начавшаяся Великая Отечественная война (1941—1945) внесла свои коррективы — девятнадцатилетний Владимир ушёл добровольцем на фронт. В 1943 году он был комиссован после тяжёлого ранения, а в 1944 году вернулся на четвёртый курс училища.



В 1945 году Владимир Этуш окончил актёрский факультет Театрального училища имени Б. В. Щукина (курс Анны Алексеевны Орочко) и был принят в труппу Театра имени Е. Б. Вахтангова, где вскоре стал одним из ведущих актёров.



В 1945 году Владимир Этуш начал преподавать в качестве ассистента педагога по мастерству актёра в Высшем театральном училище имени Б. В. Щукина, профессором которого стал в 1976 году. В 1958 году стал художественным руководителем своего первого актёрского курса, выпускниками которого в 1961 году были такие известные актёры как Александр Збруев, Юрий Авшаров, Александр Белявский, Зиновий Высоковский, Людмила Максакова, Вениамин Смехов и другие. В 1987 году занял должность ректора этого училища, с 2003 года — художественного руководителя.



В театре Вахтангова свой творческий путь Владимир Абрамович начал с характерных, комедийных эпизодов, причём возрастных. Первой заметной ролью актёра стал слуга Лаунс в комедии Уильяма Шекспира «Два веронца». Дуэт излюбленных Шекспиром слуг-простаков был построен на импровизации и требовал от артистов полной свободы, находчивости, стремительных реакций и огромного обаяния. Всё это в полной мере присутствовало у артиста, и эта роль до сих пор — одна из самых любимых зрителями.



В кино актер начал сниматься в 1953 году и первую роль (Сеид-Али, флотоводец) сыграл в исторической картине Михаила Ромма «Адмирал Ушаков».



Владимир Этуш — мастер острохарактерных и комедийных ролей. Зрителям памятны его великолепные работы в комедиях Леонида Гайдая — Б. Г. Саахов из легендарной «Кавказской пленницы» (1966), инженер Андрей Брунс из экранизации «12 стульев» (1971) и стоматолог Антон Семенович Шпак из картины «Иван Васильевич меняет профессию» (1973).



После «Кавказской пленницы» Этуш стал национальным героем и на Кавказе, и в Закавказье.



Прославленная «вахтанговская» актёрская манера Этуша ярко проявилась в замечательных киносказках режиссёра Надежды Кошеверовой «Старая, старая сказка» (1968), «Тень» (1971), «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил» (1977) и «Ослиная шкура» (1982), а также в мюзикле «31 июня» (1978), поставленном Леонидом Квинихидзе по мотивам одноимённой фантастической повести Джона Бойнтона Пристли.

Детям запомнился сыгранный Владимиром Этушем Карабас-Барабас из телевизионного фильма «Приключения Буратино» (1975).

Герои Этуша — люди преимущественно хитрые и алчные. Большинство из них при этом вызывает смех зрителей, однако если роль требует серьёзного, драматичного звучания, актёр мастерски ведёт её в совершенно иной интонации. Этушу подвластны все жанры — от буффонады и площадной сатиры до подлинной трагедии. Помимо работы в кино и театре, великий актёр выступал на концертах, в качестве артиста разговорного жанра.



Среди его последних работ в кино — роли в психологическом триллере «Классик» (1998), телесериале «Поворот ключа» (1999), новогоднем музыкальном фильме «Первый скорый» (2005), историческом приключенческом фильме/телесериале «Три мушкетёра» (2013) режиссёра Сергея Жигунова, кинокомедии «Убежать, догнать, влюбиться» (2013), драматическом телесериале режиссёра Сергея Снежкина «Подросток» (2017) по одноимённому роману Ф. М. Достоевского.



В 2011 году Этуша пригласили в детский юмористический киножурнал «Ералаш», где Владимир Абрамович примерил на себя роль доброго старика — привидения.



В 2002 году в издательстве «Олма-Пресс» вышла книга воспоминаний Владимира Этуша «И я там был». В 2012 году издана новая книга актёра «Всё, что нажито…». В этой книге Владимир Абрамович подробно и с юмором рассказывает читателям о своей жизни и творчестве. Автор не только вспоминает детство, Великую Отечественную войну, первые роли, великих своих учителей и товарищей, знаменитых артистов, но и размышляет о том, почему театр не всегда выдающийся творческий праздник.



2 апреля 2009 года Владимир Этуш был избран директором Центрального Дома актёра имени А. А. Яблочкиной (ЦДА) в Москве. 21 октября 2011 года во время заседания правления ЦДА Владимир Абрамович подал в отставку.



Скончался 9 марта 2019 года в московской больнице, куда попал накануне, 8 марта. Дочь артиста Раиса назвала остановку сердца причиной смерти Владимира Этуша.



Звания



- 1964 — Заслуженный артист РСФСР

- 1971 — Народный артист РСФСР

- 1984 — Народный артист СССР

- 2015 — Народный артист Республики Северная Осетия — Алания

- Академик Российской академии кинематографических искусств «Ника».



Награды



- 1943 — Орден «Красная Звезда» — «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество»[1][13]

- 1947 — Медаль «В память 800-летия Москвы»

- 1965 — Медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

- 1968 — Медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»

- 1970 — Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»

- 1975 — Медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

- 1978 — Медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»

- 1985 — Орден Отечественной войны I степени

- 1985 — Медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

- 1988 — Медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»

- 1994 — Премия «Хрустальная Турандот»[14].

- 1995 — Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени — за заслуги перед государством, успехи, достигнутые в труде, науке, культуре, искусстве, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами[15]

- 1995 — Медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

- 1997 — Медаль «В память 850-летия Москвы»

- 2000 — Премия «Кумир» в номинации «За высокое служение искусству»

- 2002 — Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства — за роль в спектакле «Дядюшкин сон»[16]

- 2003 — Орден «За заслуги» (Ингушетия) — за заслуги перед Республикой Ингушетия в области развития театрального искусства, подготовки и переподготовки кадров для учреждений культуры[17]

- 2003 — Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени — за большой вклад в развитие отечественной культуры и театрального образования[18]

- 2005 — Медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945»

- 2005 — Орден «За вклад в Победу»

- 2005 — Первый лауреат в номинации «Легенда сцены» (учредитель — «Театральные новые известия»).

- 2007 — Премия «Герой нашего времени» в номинации «Человек-эпоха»

- 2007 — Премия «Стиль года» в номинации «Самый стильный актёр»

- 2007 — Орден Святого Александра Невского «За труды и Отечество»

- 2008 — Почётная грамота Московской городской Думы — за заслуги перед городским сообществом и в связи с 85-летием со дня рождения[19]

- 2008 — Премия «Звезда „Театрала“»

- 2008 — Специальная национальная премия «Кремлёвский гранд» в номинации «Самый народный артист»

- 2008 — Орден «Почётный гражданин России»

- 2008 — Орден Дягилева «За пользу русской культуре»

- 2008 — Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени — за выдающийся вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю педагогическую деятельность[20]

- 2010 — Медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945»

- 2012 — Лауреат премии «Звезда „Театрала“» в номинации «Лучшая мужская роль»

- 2013 — Орден Александра Невского — за большой вклад в развитие отечественного театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность[21]

- 2015 — Медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945»

- 2017 — Российская национальная театральная премия «Золотая маска» «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства»[22]

- 2018 — Премия «Ника» в номинации «Честь и достоинство»

- 2018 — Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени — за выдающийся вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность[23]

- Медаль Жукова

- Медаль «За оборону Москвы»

- Медаль «За оборону Кавказа»

- Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

- Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

- Медаль «Ветеран труда»

- Орден Петра Великого



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